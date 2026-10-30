Lionel Messi no va a Newell’s: Desmienten rumores sobre su salida de Inter Miami

En los últimos días surgió un rumor importante sobre el futuro inmediato de Lionel Messi. De acuerdo con diversos medios, el delantero argentino habría decidido poner punto y final a su aventura en la Major League Soccer (MLS) y emprender otra en su Argentina natal.

Todo inició con una publicación en redes sociales del periodista, Gonzalo Calvigioni, quien aseguraba que Messi tendría decidido abandonar el Inter Miami en enero del 2027 y jugar para Newell’s, equipo de la infancia del delantero de 39 años.

Distintos medios hicieron eco y replicaron esta información brindando más detalles sobre esta posibilidad. Unos afirmaban que el fallecimiento de su padre, Jorge Messi meses atrás alimentaron este supuesto deseo de Messi de arribar a ‘La Lepra’, como también se le conoce al club argentino.

Sin embargo, Fabrizio Romano, periodista especializado en temas de fichajes, afirmó este viernes 30 de octubre que Messi continuará en el Inter Miami hasta el 2028, fecha en la que vence su contrato e incluso aseguró que el jugador mantiene las puertas abiertas a una continuidad en el equipo si así lo desea.

“No existen negociaciones para el regreso de Lionel Messi a Newell’s Old Boys, a pesar de las informaciones al respecto. Messi está muy feliz en el Inter Miami, al igual que su familia. Leo quiere cumplir su contrato actual, al menos hasta 2028; el vínculo podría extenderse aún más, algo que se evaluará más adelante”, resaltó el periodista italiano.

Hay que recordar que Messi tiene contrato hasta diciembre del 2028 con el Inter Miami, sin embargo el torneo liguero sufrirá cambios en su calendario a partir del próximo año para adaptar la liga al estilo europeo. Es por ello que no se descarta que el delantero podría tener una pequeña renovación para terminar al completo la temporada 2028-2029 y no irse a mitad de la campaña.