¿Lloverá durante las fiestas patrias? Sinaproc extiende aviso hasta el 3 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte del país, el cual se mantendrá vigente hasta el próximo 3 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se prevé el posicionamiento de un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, reforzado por flujos de viento en los niveles altos de la atmósfera. Estas condiciones favorecerían un aumento de la inestabilidad climática.
El pronóstico contempla numerosas lluvias entre el 1 y el 3 de noviembre en las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, así como en Panamá centro y el sector este del país.
Ante estas condiciones, las autoridades advierten sobre el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra.
Sinaproc exhorta a la población a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos:
Sinaproc también recomienda que, ante cualquier situación o señal de peligro, las personas se trasladen de inmediato a un lugar seguro.
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