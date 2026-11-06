José Gabriel Carrizo vuelve a tribunales para apelar su detención domiciliaria

Este viernes 6 de noviembre se celebró una audencia de apelación a las medidas cautelares impuestas sobre el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
La audiencia se lleva adelante en las oficinas del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Fortuna.
Carrizo, imputado por presunto enriquecimiento injustificado, se mantiene bajo detención domiciliaria desde hace 10 meses.
Durante una audiencia el 14 de octubre, una jueza de garantías había decretado que se mantuviera la detención domiciliaria sobre el exvicepresidente, ante lo que la defensa de Carrizo presentó un recurso de apelación.
El enriquecimiento injustificado por el que se investiga a Carrizo asciende a 1.9 millones de dólares, estimado tras una auditoría de la Contraloría General de la República.
Un punto de discusió ha sido el comiso por parte de la Fiscalía de un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares. El comiso fue posteriormente suspendido.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...