José Gabriel Carrizo vuelve a tribunales para apelar su detención domiciliaria

Este viernes 6 de noviembre se celebró una audencia de apelación a las medidas cautelares impuestas sobre el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

La audiencia se lleva adelante en las oficinas del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Fortuna.

Carrizo, imputado por presunto enriquecimiento injustificado, se mantiene bajo detención domiciliaria desde hace 10 meses.