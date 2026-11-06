Trámites comerciales en el MICI superan los 15 mil en diez meses de 2026

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) gestionó 15,922 trámites comerciales entre enero y octubre de 2026, a través de la Dirección General de Comercio Interior, como parte de los servicios que presta a empresas y usuarios del sector comercial panameño.

Las gestiones incluyeron atención de solicitudes, supervisión e inspección de actividades comerciales en el territorio nacional. Entre los trámites más demandados por el sector privado estuvieron las solicitudes de cambio de tramitador, de acuerdo con la información divulgada por la entidad.

Durante ese mismo período, la Dirección General de Comercio Interior emitió 426 resoluciones administrativas. De ese totalm 276 fueron resoluciones previas aprobadas, lo que representa el 64.8%.

Estas resoluciones están vinculadas con la atención de solicitudes, certificaciones y expedición de oficios relacionados con la actividad comercial.