CSS otorga prórroga de pagos sin recargos a empleadores afectados por el sismo

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una extensión del plazo para el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026, dirigida a empleadores de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, afectados por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La medida establece un calendario especial de prórrogas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales y permitir que las empresas puedan ponerse al día con sus pagos.

De acuerdo con la disposición, para la cuota de septiembre, la prórroga de facturación será hasta el 15 de noviembre de 2026, mientras que el pago podrá realizarse hasta el 31 de diciembre.

En el caso de octubre, la facturación tendrá como fecha límite el 15 de diciembre y el pago podrá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, para la cuota de noviembre, la prórroga de facturación se extenderá hasta el 15 de enero de 2027 y el pago podrá realizarse hasta el 31 de enero de ese mismo año.