Sismo de magnitud 6.1 se registra al este de Tonosí, reporta Geociencias de la Universidad de Panamá

Un sismo de magnitud 6.1 se registró la mañana de este sábado 31 de octubre en territorio panameño, a 18 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50 a.m. (hora local) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con los datos divulgados por la entidad.
El Instituto de Geociencias indicó que la información del evento se encuentra en estado preliminar, por lo que los parámetros del sismo podrían estar sujetos a actualización.
El reporte se produce en medio de la actividad sísmica registrada en Panamá durante las últimas semanas, particularmente en la región de Azuero, luego del terremoto del pasado 9 de octubre.
Nota: No se dispone, por el momento, de información sobre posibles daños o personas afectadas por este nuevo movimiento telúrico.
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