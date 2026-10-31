Protestas en Francia pierden fuerza, pero dejan 422 detenidos por enfrentamientos

La participación de las protestas en Francia cayó este sábado, el tercero consecutivo de llamamientos contra el alza del coste de vida y el deterioro de los servicios públicos, y aunque las marchas transcurrieron en calma se dieron incidentes en sus puntos finales en lugares como París, Lyon o Marsella.

Tras las restricciones impuestas por el Gobierno por el temor a disturbios, que impidieron que las marchas discurrieran por el centro de las ciudades, el Ministerio de Interior francés contabilizó, hasta las 5:00 p.m. hora local horas (15 GMT), unos 320.000 manifestantes en todo el país.

Es un número significativamente menor a los 410.000 del sábado pasado y los 550.000 del 17 de octubre, jornada en la que se vieron escenas de caos generalizado que dieron la vuelta al mundo.

Los impulsores de la movilización, como es habitual dieron cifras más altas: la intersindical estudiantil situó la participación en medio millón y el sindicato CGT en 800.000.

En París, donde el número de manifestantes según el conteo gubernamental fue de 70.000, la marcha principal transcurrió en calma pero se tensionó en su punto final, la Porte de Charenton (sureste).

Allí se dieron enfrentamientos entre la policía y alborotadores y manifestantes que se negaban a disolver la concentración, con lanzamientos de objetos y pirotecnia, uso de gas lacrimógeno y pequeños incendios.

Escenas parecidas se vieron en lugares como Lyon, Marsella, Rennes, Estrasburgo, Toulouse o Nantes.

“Las manifestaciones reivindicativas transcurrieron bien”, valoró en declaraciones a la prensa al final de la jornada el ministro de Interior, Laurent Nuñez, aunque lamentó que “como era de esperar” hubo “grupos de alborotadores y saqueadores” que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad con una “violencia inaudita”.

En total, cifró en 422 los arrestos por estos altercados, hasta cerca de las 20 horas (18 GMT), un número significativamente menor al del pasado sábado, cuando la cifra era de un millar.

Al margen de las manifestaciones, el Gobierno está en alerta por los llamamientos en las redes sociales, por parte de grupos de extrema izquierda y otros colectivos radicalizados, para provocar disturbios, cometer saqueos y aprovechar la celebración de la noche de Halloween para cometer actos de violencia.