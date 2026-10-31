Minsa atiende brote de dengue con 35 casos confirmados en Miramar, Colón

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó aproximadamente 35 casos de dengue en la comunidad de Miramar, ubicada en el distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, donde desplegó un equipo multidisciplinario para atender el brote y reforzar las medidas de prevención.

A través de la Región de Salud de Colón, la institución informó este sábado que mantiene acciones de atención, prevención y control en la comunidad, con la participación de médicos, enfermeras, técnicos de control de vectores, personal de saneamiento ambiental, laboratorio, promoción de la salud, farmacia y epidemiología.

El equipo trabaja en coordinación con el Centro de Salud de Nombre de Dios para atender a las personas afectadas. Además, se mantiene disponible el servicio de ambulancia para realizar los traslados que sean necesarios.

Durante las inspecciones realizadas en Miramar, los funcionarios de salud identificaron criaderos del mosquito transmisor del dengue tanto dentro de las viviendas como en sus alrededores.

Ante esta situación, el Minsa hizo un llamado a los residentes para eliminar los recipientes y espacios donde pueda acumularse agua, con el propósito de evitar la reproducción del mosquito y frenar la propagación de la enfermedad.