Esteban Ocon queda fuera del GP de México tras inesperada decisión de Haas

La escudería Haas sorprendió este sábado 31 de octubre al anunciar la sustitución del piloto francés Esteban Ocon para el resto del Gran Premio de México 2026. En su lugar estará el japonés Ryo Hirakawa, quien compartirá equipo con el británico Oliver Bearman y tendrá la oportunidad de debutar en una carrera oficial de Fórmula 1.

Según informó Infobae, la decisión se conoció durante las primeras horas del sábado, sin que el equipo ofreciera explicaciones sobre los motivos de la salida de Ocon.

Haas comunicó el cambio a través de sus redes sociales y confirmó que Hirakawa estará al volante durante la última práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo, programada a 71 vueltas.