Esteban Ocon queda fuera del GP de México tras inesperada decisión de Haas

La escudería Haas sorprendió este sábado 31 de octubre al anunciar la sustitución del piloto francés Esteban Ocon para el resto del Gran Premio de México 2026. En su lugar estará el japonés Ryo Hirakawa, quien compartirá equipo con el británico Oliver Bearman y tendrá la oportunidad de debutar en una carrera oficial de Fórmula 1.
Según informó Infobae, la decisión se conoció durante las primeras horas del sábado, sin que el equipo ofreciera explicaciones sobre los motivos de la salida de Ocon.
Haas comunicó el cambio a través de sus redes sociales y confirmó que Hirakawa estará al volante durante la última práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo, programada a 71 vueltas.
— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026
Aunque Haas no explicó las razones del cambio, la decisión se produjo después de una jornada de viernes en la que Ocon manifestó su descontento con el programa de trabajo del equipo.
De acuerdo con Infobae, durante la segunda práctica libre se registraron diferencias entre el francés y su ingeniera de carrera, Laura Mueller, relacionadas con la estrategia de neumáticos.
También trascendió que hubo intercambios por radio y que el piloto mostró su inconformidad después de finalizar la sesión.
El equipo también destacó que el japonés había participado en la primera práctica libre del viernes, en la que terminó en la decimoquinta posición. Además, confirmó que no emitiría más declaraciones sobre la decisión.
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