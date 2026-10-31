Sismo en Panamá: Geociencias corrige magnitud a 5.9 y descarta riesgo de tsunami

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá corrigió la magnitud del sismo registrado la mañana de este sábado 31 de octubre y confirmó que fue de 5.9, y no de 6.1 como indicaba el reporte preliminar.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias, explicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 10:50 a.m., tuvo una profundidad de tres kilómetros y su epicentro se localizó a 20 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

Lea también: Encuesta de intesidad de sismos Luque indicó que, luego de que el sistema automático de detección registrara el evento, personal especializado del instituto revisó los parámetros y realizó las correcciones correspondientes, confirmando la magnitud y profundidad del movimiento.

El director explicó que, por su magnitud y ubicación, el evento se considera una réplica del terremoto del pasado 9 de octubre, cuando se registró un sismo de magnitud 7.5 en la región de Azuero.

Según Luque, el movimiento de este sábado forma parte del proceso de reacomodo del sistema de fallas de la zona de Azuero. La magnitud inferior a la del evento principal es uno de los elementos considerados para clasificarlo como una réplica. Geociencias descarta alerta de tsunami El director del Instituto de Geociencias también descartó la posibilidad de un tsunami asociado a este movimiento telúrico.

Explicó que, debido a la magnitud y ubicación del sismo, no se considera que tenga capacidad para generar un tsunami, por lo que no habrá alerta de tsunami ni se pronostica la formación de olas de este tipo.

Luque agregó que el Instituto de Geociencias mantiene operativo su sistema automático de detección de sismos en tiempo real, que continúa registrando la actividad sísmica en todo el territorio nacional.