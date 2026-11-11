El Niño en Panamá hasta junio 2027: calor de 45 °C y menos agua

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un informe oficial sobre la persistencia y evolución del fenómeno climático El Niño para el periodo comprendido entre noviembre de 2026 y junio de 2027. Con base en los diagnósticos atmosféricos y oceánicos, el estado de El Niño —declarado originalmente el 12 de mayo de 2026— muestra una probabilidad del 100% de persistencia e intensificación entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y una probabilidad superior al 95% de extenderse durante todo el primer semestre de 2027. Lo que agrava este escenario es el respaldo unánime de 27 modelos internacionales analizados por el Imhpa, los cuales clasifican el evento como “El Niño muy fuerte”, posicionándolo entre los más intensos registrados desde 1950. Al realizar un análisis comparativo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, la Dirección de Climatología identificó como años análogos a los periodos 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024, destacando que 1997 es el año análogo con mayor similitud con la realidad climática que enfrenta el país, evocando los severos impactos socioeconómicos y de desabastecimiento hídrico de aquella histórica crisis.

Bloque energético: La amenaza a los embalses y la matriz eléctrica

El sector hidroenergético nacional afronta una prueba de fuego debido al drástico desplome de los caudales naturales en las principales cuencas del país. Las proyecciones hidrológicas de la Dirección de Hidrología del Imhpa —respaldadas por los avisos de la NOAA y datos de temperatura superficial del Pacífico Ecuatorial— revelan reducciones críticas que ponen bajo fuerte presión la generación de energía limpia.

Desglose de reducción de caudales en cuencas clave

El impacto de este fenómeno sobre el sistema hidroenergético se refleja en un déficit hídrico generalizado. Las proyecciones hidrológicas del Imhpa detallan las caídas críticas y porcentajes de desviación esperados en los caudales naturales de las cuencas y centrales estratégicas del país:

Cuenca 148 (Río Bayano) - Central Bayano: Presenta descensos drásticos con caídas de hasta el -76% en abril de 2027 (registrando 23.94 m³ frente a los 98.42 m³ del promedio histórico) y reducciones del -60% en diciembre de 2026.

Cuenca 110 (Río San Lorenzo) - Central San Lorenzo: Muestra disminuciones severas que alcanzan el -64% en diciembre de 2026 (17.59 m³ vs 48.36 m³ histórico), un -54% en noviembre de 2026 y un -62% en mayo de 2027.

Cuenca 108 (Río Chiriquí) - Centrales Algarrobos, Mendre I, Gualaca, SD La Esperanza, Barrigón y Los Valles: Las centrales adyacentes sufren mermas drásticas, con caídas que llegan hasta el -72% en abril de 2027, -69% en marzo de 2027 y -64% durante mayo de 2027.

Cuenca 106 (Río Chico) - Centrales Macho de Monte, La Cuchilla, Macano, Concepción y Pedregalito I: Enfrenta desplomes pronunciados de hasta el -50% en los meses de marzo y abril de 2027 en la mayoría de sus instalaciones.

Cuenca 132 (Río Santa María) - Central La Yeguada: Registra descensos prolongados de caudal del -63% tanto en diciembre de 2026 como en abril de 2027, además de un -54% en noviembre y febrero.

Cuenca 134 (Río Grande) - Central El Fraile: Registra caídas drásticas de hasta el -71% en enero de 2027, -61% en febrero de 2027 y -56% en diciembre de 2026.

Cuenca 118 (Río San Pablo) - Central Las Cruces: Proyecta reducciones significativas que alcanzan el -59% en junio de 2027, -58% en mayo de 2027 y -52% en noviembre de 2026.

Este déficit hídrico incrementa exponencialmente el riesgo de un encarecimiento en el mercado eléctrico de ocasión, obligando al sistema interconectado a depender de fuentes térmicas de respaldo más costosas y contaminantes para evitar apagones y garantizar la demanda nacional.

Bloque agropecuario: El calendario de siembra bajo presión

La agricultura y la ganadería panameña se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema ante la alteración del ciclo de lluvias. Según los datos del Imhpa, la salida de la temporada lluviosa de 2026 se mantendrá dentro de los parámetros habituales o con ligeros adelantos (de hasta una semana en Coclé y Panamá Oeste) durante diciembre. Sin embargo, el verdadero colapso operativo se manifestará en la entrada de la temporada lluviosa de 2027, la cual sufrirá retrasos severos de una a tres semanas (e incluso más) en la vertiente del Pacífico.

Zonas Críticas y Arco Seco: Las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas Sur, Panamá Oeste y Darién proyectan el establecimiento oficial de las primeras lluvias de forma tardía, fijándose entre el 25 de mayo y el 5 de junio de 2027.

Impacto Productivo: Este desfase temporal restringe drásticamente la disponibilidad de humedad en los suelos, comprometiendo gravemente los programas de siembra de granos básicos, provocando estrés hídrico severo en rubros agrícolas y reduciendo la biomasa de los pastizales destinados a la ganadería de carne y leche, lo que repercute directamente en la seguridad alimentaria del país.

Bloque de salud y ambiente: Ola de calor y sensación térmica rozando los 45 °C

El análisis combinado de las temperaturas del aire, la humedad relativa y la velocidad de los vientos proyecta un escenario de confort térmico altamente desfavorable para la población. Durante el trimestre estacional abril, mayo y junio de 2027, coincidiendo con la máxima incidencia perpendicular de los rayos solares y la transición húmeda, el país experimentará un calor sofocante.

Sensaciones Térmicas Extremas: Se pronostican sensaciones térmicas pico de hasta 45 °C en el sur de Coclé y Panamá Oeste, y de hasta 43 °C en Los Santos, Herrera, Centro y Sur de Veraguas, así como en las tierras bajas de Chiriquí.

Temperaturas del Aire: Las máximas del termómetro escalarán hasta los 38 °C en regiones de tierras bajas chiricanas, provincias centrales y Panamá Metro.

Impacto en Salud Pública: Este panorama incrementa los riesgos de golpes de calor, deshidratación y agravamiento de enfermedades cardiorrespiratorias, imponiendo un fuerte estrés térmico sobre los trabajadores expuestos al aire libre y disparando la demanda de energía residencial e industrial para climatización.