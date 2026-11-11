El Niño en Panamá hasta junio 2027: calor de 45 °C y menos agua

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un informe oficial sobre la persistencia y evolución del fenómeno climático El Niño para el periodo comprendido entre noviembre de 2026 y junio de 2027. Con base en los diagnósticos atmosféricos y oceánicos, el estado de El Niño —declarado originalmente el 12 de mayo de 2026— muestra una probabilidad del 100% de persistencia e intensificación entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y una probabilidad superior al 95% de extenderse durante todo el primer semestre de 2027.
Lo que agrava este escenario es el respaldo unánime de 27 modelos internacionales analizados por el Imhpa, los cuales clasifican el evento como “El Niño muy fuerte”, posicionándolo entre los más intensos registrados desde 1950. Al realizar un análisis comparativo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, la Dirección de Climatología identificó como años análogos a los periodos 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024, destacando que 1997 es el año análogo con mayor similitud con la realidad climática que enfrenta el país, evocando los severos impactos socioeconómicos y de desabastecimiento hídrico de aquella histórica crisis.
El sector hidroenergético nacional afronta una prueba de fuego debido al drástico desplome de los caudales naturales en las principales cuencas del país. Las proyecciones hidrológicas de la Dirección de Hidrología del Imhpa —respaldadas por los avisos de la NOAA y datos de temperatura superficial del Pacífico Ecuatorial— revelan reducciones críticas que ponen bajo fuerte presión la generación de energía limpia.
El impacto de este fenómeno sobre el sistema hidroenergético se refleja en un déficit hídrico generalizado. Las proyecciones hidrológicas del Imhpa detallan las caídas críticas y porcentajes de desviación esperados en los caudales naturales de las cuencas y centrales estratégicas del país:
Este déficit hídrico incrementa exponencialmente el riesgo de un encarecimiento en el mercado eléctrico de ocasión, obligando al sistema interconectado a depender de fuentes térmicas de respaldo más costosas y contaminantes para evitar apagones y garantizar la demanda nacional.
La agricultura y la ganadería panameña se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema ante la alteración del ciclo de lluvias. Según los datos del Imhpa, la salida de la temporada lluviosa de 2026 se mantendrá dentro de los parámetros habituales o con ligeros adelantos (de hasta una semana en Coclé y Panamá Oeste) durante diciembre. Sin embargo, el verdadero colapso operativo se manifestará en la entrada de la temporada lluviosa de 2027, la cual sufrirá retrasos severos de una a tres semanas (e incluso más) en la vertiente del Pacífico.
El análisis combinado de las temperaturas del aire, la humedad relativa y la velocidad de los vientos proyecta un escenario de confort térmico altamente desfavorable para la población. Durante el trimestre estacional abril, mayo y junio de 2027, coincidiendo con la máxima incidencia perpendicular de los rayos solares y la transición húmeda, el país experimentará un calor sofocante.