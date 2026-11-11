Asamblea Nacional defiende su presupuesto y planilla ante cuestionamientos

La Asamblea Nacional defendió su presupuesto y la estructura de su planilla ante los cuestionamientos que han surgido en los últimos días sobre los recursos asignados a la institución y la cantidad de funcionarios que forman parte del Órgano Legislativo.

Mediante un pronunciamiento, la institución consideró necesario explicar a la ciudadanía las cifras y los criterios que sustentan su funcionamiento, al señalar que su operación no se limita a las sesiones del pleno, sino que comprende distintas responsabilidades legislativas, técnicas y administrativas.

En cuanto al presupuesto, la Asamblea indicó que durante los últimos 15 años ha requerido recursos cercanos a los B/.175 millones anuales para atender sus funciones. Por ello, advirtió que establecer una asignación aproximada de B/.120 millones, sin tomar en cuenta la realidad histórica y operativa de la institución, generaría una brecha que podría afectar su funcionamiento.

Sobre la estructura de personal, explicó que mantiene una operación permanente que incluye el trabajo de 15 comisiones, equipos técnicos, jurídicos, administrativos y legislativos, además de los procesos de elaboración, análisis, discusión y aprobación de leyes.

De acuerdo con las cifras divulgadas, aproximadamente el 40% de los funcionarios mantiene una vinculación permanente, mientras que el 60% corresponde a personal eventual. Esta distribución, según la institución, responde a las necesidades operativas del Órgano Legislativo.