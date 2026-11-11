Asamblea Nacional defiende su presupuesto y planilla ante cuestionamientos

La Asamblea Nacional defendió su presupuesto y la estructura de su planilla ante los cuestionamientos que han surgido en los últimos días sobre los recursos asignados a la institución y la cantidad de funcionarios que forman parte del Órgano Legislativo.
Mediante un pronunciamiento, la institución consideró necesario explicar a la ciudadanía las cifras y los criterios que sustentan su funcionamiento, al señalar que su operación no se limita a las sesiones del pleno, sino que comprende distintas responsabilidades legislativas, técnicas y administrativas.
En cuanto al presupuesto, la Asamblea indicó que durante los últimos 15 años ha requerido recursos cercanos a los B/.175 millones anuales para atender sus funciones. Por ello, advirtió que establecer una asignación aproximada de B/.120 millones, sin tomar en cuenta la realidad histórica y operativa de la institución, generaría una brecha que podría afectar su funcionamiento.
Sobre la estructura de personal, explicó que mantiene una operación permanente que incluye el trabajo de 15 comisiones, equipos técnicos, jurídicos, administrativos y legislativos, además de los procesos de elaboración, análisis, discusión y aprobación de leyes.
De acuerdo con las cifras divulgadas, aproximadamente el 40% de los funcionarios mantiene una vinculación permanente, mientras que el 60% corresponde a personal eventual. Esta distribución, según la institución, responde a las necesidades operativas del Órgano Legislativo.
Otro de los puntos abordados fue la remuneración de los funcionarios. Según la información presentada, el salario promedio de los colaboradores ubicados en la categoría de asistente administrativo I ronda los B/.1,500 mensuales, grupo que reúne a 2,755 funcionarios.
Dentro de esa categoría, aproximadamente la mitad percibe B/.1,200 al mes. La Asamblea sostuvo que no corresponde presentar los salarios más elevados como si fueran representativos de la mayoría del personal.
Asimismo, informó que 74 funcionarios permanentes reciben salarios de hasta B/.5,000 mensuales. Estos colaboradores ocupan cargos directivos, técnicos o especializados y tienen responsabilidades específicas dentro de la estructura institucional.
Finalmente, la Asamblea Nacional reiteró que está abierta al escrutinio público y aseguró que continuará fortaleciendo la divulgación de información para que la ciudadanía pueda evaluar su funcionamiento con base en hechos, cifras oficiales y contexto.