Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este martes 17 de noviembre en territorio panameño, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:02 p.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con la información preliminar, el epicentro fue localizado aproximadamente a 35 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Tras el movimiento telúrico, en algunos puntos del país se realizaron evacuaciones preventivas, como medida de precaución ante el sismo registrado durante la tarde.

El Instituto de Geociencias mantiene el evento bajo evaluación, por lo que los datos podrían ser actualizados.