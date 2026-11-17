Las acciones de la minera canadiense First Quantum Minerals Ltd. registraron un repunte superior al 5 % en la Bolsa de Valores de Toronto durante la jornada de este martes 17 de noviembre, horas después de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenara el inicio de conversaciones formales con su filial Minera Panamá. Este martes se conoció que la mesa de diálogo comenzará el próximo lunes 23 de noviembre. Tras cerrar el lunes 16 de noviembre en $29,81 dólares canadienses (unos $20,86 dólares estadounidenses al cambio de hoy), el título reaccionó al alza desde la apertura de este martes:

Apertura y pico: Abrió en $30,30 dólares canadienses (unos $21,21) y tocó un máximo intradía de $32,46 ($22,72).

Media mañana (10:30 a. m.): Cotizó en $31,52 dólares canadienses ($22,06), un avance de 5,74 %.

Mediodía: Se mantuvo sobre los $31,40 dólares canadienses ($21,98), con más de 1,34 millones de acciones negociadas y una capitalización bursátil de $26,094 millones (unos $18,266 millones en moneda estadounidense).

El movimiento de los inversionistas responde al giro anunciado por el Ejecutivo panameño, que designó un equipo interministerial liderado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para explorar un entendimiento sobre la mina Cobre Panamá, paralizada desde finales de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. El presidente José Raúl Mulino delimitó cinco principios irrenunciables para la mesa de diálogo:

Propiedad estatal de los recursos del subsuelo.

Máximo beneficio económico para el país.

Soberanía sobre territorio, aguas y espacio aéreo.

Altos estándares de protección ambiental con fiscalización independiente.

Estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.

El mandatario explicó que las conversaciones evaluarán una eventual reactivación de la actividad minera, pero sujeta a condiciones específicas: la generación de empleos exclusivamente para panameños, la terminación definitiva de todos los procesos arbitrales internacionales contra el Estado y la ejecución de un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo financiado por la empresa. Según el Ejecutivo, dicho cierre no será negociable ni admitirá prórrogas. Además, el Gobierno Nacional aseguró que el eventual pacto no adoptará la figura de una concesión minera y que la estructura legal definitiva se anunciará una vez concluya el proceso. También comprometió la divulgación de información pública y la participación de las comunidades aledañas conforme al Acuerdo de Escazú.

La respuesta de la minera