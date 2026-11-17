Las acciones de la minera canadiense First Quantum Minerals Ltd. registraron un repunte superior al 5 % en la Bolsa de Valores de Toronto durante la jornada de este martes 17 de noviembre, horas después de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenara el inicio de conversaciones formales con su filial Minera Panamá. Este martes se conoció que la mesa de diálogo comenzará el próximo lunes 23 de noviembre.
Tras cerrar el lunes 16 de noviembre en $29,81 dólares canadienses (unos $20,86 dólares estadounidenses al cambio de hoy), el título reaccionó al alza desde la apertura de este martes:
El movimiento de los inversionistas responde al giro anunciado por el Ejecutivo panameño, que designó un equipo interministerial liderado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para explorar un entendimiento sobre la mina Cobre Panamá, paralizada desde finales de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente José Raúl Mulino delimitó cinco principios irrenunciables para la mesa de diálogo:
El mandatario explicó que las conversaciones evaluarán una eventual reactivación de la actividad minera, pero sujeta a condiciones específicas: la generación de empleos exclusivamente para panameños, la terminación definitiva de todos los procesos arbitrales internacionales contra el Estado y la ejecución de un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo financiado por la empresa. Según el Ejecutivo, dicho cierre no será negociable ni admitirá prórrogas.
Además, el Gobierno Nacional aseguró que el eventual pacto no adoptará la figura de una concesión minera y que la estructura legal definitiva se anunciará una vez concluya el proceso. También comprometió la divulgación de información pública y la participación de las comunidades aledañas conforme al Acuerdo de Escazú.
Por su parte, First Quantum Minerals emitió un comunicado este martes 17 de noviembre en el que recibió con satisfacción el inicio del proceso liderado por el Gobierno Nacional y reconoció que cualquier nuevo acuerdo debe respetar la soberanía, la Constitución y las instituciones democráticas de Panamá.
No obstante, mientras el discurso oficial en Panamá se centra en un cierre definitivo sin prórrogas, la empresa planteó ante los mercados que una solución sostenible para Cobre Panamá debe ofrecer “estabilidad a largo plazo” para todas las partes interesadas.
La compañía estimó que una reactivación de la mina permitiría generar 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos, además de reactivar contratos con 2,000 proveedores locales registrados. Respecto al componente ecológico, First Quantum indicó que las recomendaciones de la Auditoría Integral realizada por la firma SGS Global ya fueron incorporadas a su plan de seguimiento ambiental.
Pese al optimismo reflejado en el parqué canadiense, las acciones de First Quantum aún se mantienen lejos de su máximo de las últimas 52 semanas, ubicado en $49,27 dólares canadienses (unos $34,49 dólares estadounidenses al cambio de hoy), aunque lograron alejarse de su piso anual de $27,68 dólares canadienses (unos $19,38 dólares). Tanto el Ejecutivo como la empresa minera coincidieron en que el anuncio marca apenas el comienzo de las negociaciones y que todavía no existe un acuerdo cerrado.