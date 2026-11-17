El Ministerio de Obras Públicas (MOP) sustentó una propuesta para retirar aproximadamente $1.3 millones de la partida de mantenimiento de las estaciones de bombeo de Colón, durante una sesión en la que diputados preguntaron cómo se atenderán los pagos del contratista y se garantizará la continuidad del servicio. La discusión tuvo lugar este 17 de noviembre en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde la institución presentó solicitudes de traslado para pagar cuentas de otros proyectos. El viceministro aseguró que el movimiento presupuestario no afectará el mantenimiento. Explicó que la empresa tiene una obligación contractual de prestar el servicio y que parte de los recursos corresponde a cuentas que no podrán procesarse dentro de esta vigencia.

Los pagos que pasarán a 2027

Durante la sustentación se informó que el mantenimiento cuesta aproximadamente $314,000 trimestrales. La diputada Yamirelis Chong contrastó ese monto con la disminución propuesta y con una asignación de $986,000 para 2027, y pidió precisar cómo se cubrirían las obligaciones. El equipo de presupuesto explicó que el siguiente periodo de mantenimiento comprende noviembre, diciembre y enero. La empresa tendría que completar ese ciclo antes de presentar la cuenta, prevista para febrero de 2027. La funcionaria indicó que la última cuenta presentada, correspondiente a un periodo terminado en octubre, estaba devengada y en trámite de fiscalización para refrendo. El viceministro reconoció que podría ser necesario regresar a la comisión el próximo año para completar recursos, dependiendo de la presentación de cuentas.

Qué incluye el mantenimiento

El alcance expuesto comprende 15 bombas, entre ellas 12 sumergibles y tres de lodos, además de limpieza diaria, retiro de basura, mantenimiento eléctrico, generadores, compuertas y otros sistemas de las tres estaciones. El MOP indicó que el contratista debe disponer de repuestos para atender averías y mantener la operación.

¿El traslado de $1.3 millones afectará las bombas de Colón?