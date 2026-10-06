Comisión de Presupuesto aprueba traslado de partidas por $43.1 millones para obras y deudas del MOP

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó cinco traslados de partidas por $43,179,202 para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), destinados a la rehabilitación de carreteras y caminos en distintas regiones del país, así como a la atención de compromisos pendientes de la institución. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, sustentó las solicitudes ante los diputados y explicó que los recursos permitirán atender cuentas por pagar a contratistas y dar continuidad a proyectos que ejecuta la entidad. Durante la sustentación, Andrade también informó sobre el pago de primas de antigüedad a 790 exfuncionarios del MOP, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. “Se estima beneficiar a 790 exfuncionarios correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 y cumplir con los pagos ordenados por el Órgano Judicial”, expresó el ministro.

Recursos para rehabilitación vial

Entre los destinos de los fondos figuran trabajos de rehabilitación de carreteras y caminos en diferentes regiones del país, incluida la ciudad capital. Andrade explicó, además, que se contempla un traslado interinstitucional de recursos de la Autoridad Marítima de Panamá para financiar los trabajos de rehabilitación de la avenida Randolph, en el corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón. La discusión de los traslados también generó un intercambio entre los diputados. El diputado Luis Duke cuestionó que el MOP y otras entidades continúen contratando empresas señaladas en casos relacionados con presuntos sobornos y otras prácticas de corrupción. Los cuestionamientos plantearon el debate sobre los criterios utilizados para la contratación de empresas que participan en proyectos financiados con fondos públicos.

Otras instituciones esperan recursos