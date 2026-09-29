Chong cuestiona fondos insuficientes para pagar primas de antigüedad a exfuncionarios de Presidencia

La diputada Yamirelis Chong cuestionó que el Ministerio de la Presidencia no recibiera para 2027 todos los fondos que solicitó para pagar las primas de antigüedad pendientes a exfuncionarios, entre ellos antiguos integrantes del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Durante la sustentación presupuestaria de la entidad ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Chong señaló que el ministerio había pedido alrededor de $5 millones para atender esos pagos, pero que el monto recomendado era menor. Preguntó cuántas personas recibirían su prima y cuántas continuarían esperando.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, reconoció que los recursos recomendados no alcanzan para saldar todos los compromisos. Explicó que la institución buscará complementar la partida con ahorros presupuestarios y que, de ser necesario, podría solicitar un traslado de fondos.
La diputada puso en duda que los pagos deban depender de recursos que aún no están disponibles. Recordó que exfuncionarios del SPI han acudido en reiteradas ocasiones a la Asamblea para reclamar sus prestaciones y sostuvo que se trata de un derecho adquirido por personas que ya cumplieron sus años de servicio.
Orillac afirmó que el ministerio comenzó a atender las primas de antigüedad en 2025, después de que, según dijo, esos compromisos no se incluyeran durante años de forma suficiente en el presupuesto. Señaló que la entidad ha venido tramitando pagos a exfuncionarios administrativos y del SPI, incluidos casos correspondientes al periodo 2014-2021.
Según las cifras expuestas por el ministro al inicio de su presentación, en 2025 se beneficiaron 2,653 exfuncionarios por un monto aproximado de $3.7 millones. Al 31 de agosto de 2026, el ministerio había tramitado pagos para 2,004 personas por alrededor de $3.24 millones.
En respuesta a Chong, Orillac indicó que la institución proyecta atender a unas 400 personas más hacia el cierre de 2026, con recursos ya identificados y posibles ahorros adicionales. Aclaró que esa cantidad podría aumentar si se generan fondos disponibles durante lo que resta del año.
El ministro mencionó también que todavía quedaría un grupo numeroso de exfuncionarios por cobrar. Durante el intercambio se habló de alrededor de 2,900 personas pendientes, aunque las cifras expresadas en distintos momentos de la comparecencia no permiten establecer con precisión cuántas corresponden al SPI y cuántas a otras dependencias de Presidencia.
Para Chong, el problema trasciende el monto de una partida. La diputada contrastó las primas sin pagar con recursos destinados a otros proyectos de inversión de Presidencia y pidió dar prioridad a quienes esperan una prestación por su trabajo.
Mencionó entre sus ejemplos el ferrocarril Panamá-David-Frontera y la rehabilitación de inmuebles. Aclaró que su cuestionamiento no implica que esas iniciativas carezcan de importancia, sino que el pago pendiente a los exfuncionarios debería contar con fondos suficientes y una fecha clara.
Orillac dijo que su intención es avanzar durante 2027 hasta reducir o saldar la deuda acumulada. No obstante, admitió que la partida recomendada por sí sola no le permite garantizar el pago a todos los beneficiarios. El resultado dependerá de los ahorros que consiga la institución y de eventuales movimientos presupuestarios.
La comparecencia dejó pendientes dos datos para dimensionar el compromiso: el número exacto de exfuncionarios que aún no han cobrado y el monto total necesario para pagarles.
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