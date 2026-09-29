Carrillo plantea eliminar el Despacho de la Primera Dama; Orillac defiende su continuidad

En medio del debate sobre la austeridad del Estado, el diputado Kevin Carrillo preguntó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, si el Gobierno ha considerado eliminar el Despacho de la Primera Dama. A su juicio, algunas de las funciones sociales que desarrolla podrían ser asumidas por instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Carrillo formuló la pregunta durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de la Presidencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Recordó que el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de gastar con eficiencia y evitar la duplicidad de funciones dentro de la administración pública.
El diputado reconoció que muchas iniciativas impulsadas por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, son valiosas para las comunidades. Aclaró que su planteamiento no era una crítica personal a ella ni a las personas que reciben ayuda, sino una pregunta sobre si se necesita una estructura adicional para ejecutar labores sociales que también corresponden a otras entidades.
Orillac rechazó que esa coincidencia de funciones sea un motivo para suprimir el despacho. Sostuvo que sus programas complementan los de otras instituciones y permiten ampliar la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Defendió el trabajo de la primera dama en comunidades y en la respuesta a familias afectadas por emergencias.
Durante el intercambio, el ministro no presentó una propuesta para eliminar o reducir esa estructura. Su respuesta se centró en el alcance de sus iniciativas sociales y en la necesidad de mantener más vías de apoyo para la población.
Carrillo llevó entonces la discusión a la responsabilidad sobre el dinero público. Preguntó si la primera dama es funcionaria y si, al no serlo, administra fondos asignados a los programas que encabeza.
Orillac respondió que Cohen de Mulino no es funcionaria pública, trabaja ad honorem y no administra directamente esos recursos. Según explicó, el presupuesto está dentro del Ministerio de la Presidencia y su ejecución corresponde a los funcionarios de la estructura administrativa.
El ministro añadió que, como titular y representante legal de la cartera, él es responsable de los contratos que le corresponde firmar. También indicó que delega tareas en funcionarios para facilitar la ejecución de las actividades sociales.
La explicación distingue entre el papel público de la primera dama en la promoción de los programas y la responsabilidad administrativa por los fondos. Carrillo, por su parte, dejó planteada la pregunta presupuestaria de fondo: si esos programas complementan los servicios existentes o si podrían ejecutarse desde otras instituciones con menos estructuras dentro del Estado.
Por ahora, no se ha anunciado su eliminación. Ante la pregunta del diputado Kevin Carrillo, el ministro Juan Carlos Orillac defendió su continuidad y afirmó que sus programas complementan la labor de otras instituciones.
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