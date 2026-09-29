Duke cuestiona $4.4 millones para rehabilitar Quarry Heights: ‘¿Cuál es la urgencia?’

Una partida de $4.4 millones para rehabilitar las instalaciones de Quarry Heights provocó un tenso intercambio entre el diputado Luis Duke y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante la sustentación del presupuesto de la institución para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Duke pidió al ministro explicar en qué consiste el proyecto y por qué figura entre las inversiones previstas para el próximo año. Orillac respondió que se trata de recuperar un inmueble de valor histórico que, según dijo, su administración encontró abandonado y deteriorado. También señaló que el proyecto está relacionado con una licitación iniciada anteriormente. La respuesta no convenció al diputado. Duke aclaró que no se oponía a conservar el edificio, pero cuestionó la oportunidad del gasto frente a las necesidades de otras entidades públicas. “Yo no he dicho que esto no es importante, pero esto no es urgente”, sostuvo. Luego insistió: “¿Cuál es la urgencia?”, al comparar la partida con los recursos que requieren los hospitales. Orillac replicó que no había presentado la obra como urgente. Su argumento fue que el Ministerio de la Presidencia debe atender las instalaciones bajo su responsabilidad, así como cada institución debe responder por sus propias necesidades presupuestarias.

Duke pide explicar la prioridad del proyecto

El intercambio subió de tono cuando Duke volvió a pedir una explicación específica sobre Quarry Heights y reprochó que la respuesta del ministro se extendiera hacia otras obras del Gobierno. Orillac había comenzado a mencionar proyectos hospitalarios recuperados durante la actual administración cuando el diputado lo interrumpió. El presidente de la comisión intervino para pedir orden y respeto en las intervenciones. Duke retomó entonces su pregunta: quería saber por qué se había decidido impulsar la rehabilitación del inmueble en este momento. Orillac reiteró que encontró las instalaciones en mal estado y que consideró necesario recuperarlas. Presentó esa decisión como parte de sus facultades al frente de la cartera. Para el diputado, esa explicación seguía sin justificar que $4.4 millones aparezcan entre las prioridades de inversión de Presidencia. “El presupuesto establece las verdaderas prioridades del país”, afirmó durante el debate. Duke también señaló que en la discusión presupuestaria del año pasado se había mencionado una cifra cercana a $7.1 millones para las instalaciones. En el intercambio recogido durante la sesión no quedó aclarada la relación entre aquel monto y los $4.4 millones incluidos ahora en el presupuesto de inversión.

El costo frente a otras necesidades