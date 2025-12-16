Asamblea aprueba traslado de $2.8 millones al MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) obtuvo la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para realizar un traslado de partida por $2,818,057, destinado principalmente al alquiler de equipo pesado utilizado en trabajos de mantenimiento vial en distintas regiones del país.

Durante su comparecencia, Ivan de Ycasa viceministro explicó que el traslado busca reforzar partidas deficitarias: “Este traslado de partidas se utiliza para reforzar la insuficiencia de saldo en unas partidas presupuestarias, principalmente para el alquiler de equipo pesado”, indicó ante los diputados.

La decisión fue avalada por unanimidad, con ocho votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

El traslado de partidas se realizará dentro del propio presupuesto institucional, moviendo recursos de inversión a inversión.

Según explicó el viceministro del MOP durante su comparecencia, el objetivo es reforzar partidas con insuficiencia de saldo, especialmente aquellas vinculadas al objeto de gasto 105, relacionado con horas máquina.

Durante la sesión, la diputada Yanin Prado cuestionó al MOP sobre el nivel de ejecución presupuestaria de la entidad, al advertir que, según DIPREMA, al cierre de octubre de 2025 la ejecución rondaba el 64% y pedir explicaciones sobre el componente de inversión. El viceministro respondió que el dato variaba según la fecha de corte y precisó que el informe interno más reciente ubicaba la ejecución en 77.9%.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Presupuesto de la Nación, al cierre de octubre de 2025 el MOP registraba una ejecución cercana al 64%. No obstante, el viceministro aclaró que el informe interno más reciente eleva ese porcentaje a 77.9%, con la expectativa de incrementarlo antes de finalizar el año. “Esperamos aumentar el porcentaje de aquí al fin del año”, sostuvo el funcionario.

Uno de los factores que incidió en una menor ejecución presupuestaria fue el cierre anticipado del sistema financiero el pasado 30 de septiembre, una medida adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Según explicó el viceministro, “eso produjo ciertas fechas tope para transacciones que normalmente se ejecutan mucho más adelante en el año”. Esta decisión limitó la posibilidad de que contratistas presentaran cuentas en los últimos meses del año, reduciendo el margen habitual de ejecución.

Pese a ello, el MOP aseguró que la ejecución física de los proyectos no se ha detenido. Las obras continúan en campo y los contratos de continuidad mantendrán sus partidas asignadas para el período fiscal 2026.

El traslado de partidas implica la disminución de recursos en múltiples rubros, muchos de ellos por montos pequeños que, en conjunto, suman los $2.8 millones. Sobre este punto, Prado preguntó qué renglones específicos resultaban afectados y expresó preocupación por el impacto en obras sensibles.

El viceministro explicó que se escogieron partidas que no podrían devengarse antes de fin de año y que se trata de una lista amplia de rubros cuyos montos, aunque individuales y reducidos, acumulan el total trasladado.

Entre los renglones afectados figura la rehabilitación de calles en Panamá y San Miguelito, un punto que generó inquietud entre los diputados. Prado subrayó que estas zonas mantienen un deterioro visible, con huecos y falta de mantenimiento, y preguntó si las obras quedarían sin respaldo.

El viceministro respondió que se trata de contratos de continuidad y que dichas rehabilitaciones están contempladas en el presupuesto de 2026.

El viceministro respondió que estos proyectos sí están contemplados en el presupuesto de 2026, al tratarse de contratos de continuidad que no pierden su respaldo financiero.

Otro aspecto discutido fue el destino específico de los recursos para alquiler de equipo de transporte, particularmente en la Unidad de Coordinación de Progreso de Infraestructura Pública. Prado consultó si los fondos correspondían a nuevas adjudicaciones o a compromisos ya adquiridos, y solicitó conocer las empresas beneficiadas, los montos y las áreas intervenidas.

El viceministro aclaró que se trata de cuentas pendientes de pago y señaló que el desglose no estaba disponible en ese momento, comprometiéndose a remitirlo posteriormente a la comisión. El MOP aclaró que los fondos se utilizarán para cuentas ya presentadas y pendientes de pago, y no para nuevas adjudicaciones. “Son pendientes de pago; las que se generarán en el futuro pasarán a enero de 2026”, precisó el viceministro.

Sin embargo, el funcionario indicó que no contaba en ese momento con el desglose de empresas acreedoras ni los montos adeudados, información que se comprometió a remitir posteriormente a la comisión, a solicitud de los diputados.

Programa tapa hueco

De cara a 2026, el MOP adelantó que los programas tapahuecos en provincias como Veraguas están previstos para iniciar en enero, aprovechando la temporada seca. Esta respuesta se dio luego de que Prado preguntara por el inicio de nuevos frentes de trabajo y la planificación para atender las vías más deterioradas. El viceministro indicó que el cronograma buscará maximizar la temporada seca y priorizar las áreas con mayores afectaciones, en coordinación con gobiernos locales y comunidades.

“Nuestra planificación debería ser para el mes de enero, con el ánimo de aprovechar la temporada seca al máximo”, indicó el viceministro. La planificación tomará en cuenta inventarios de afectaciones, así como las prioridades señaladas por gobiernos locales y comunidades.