Ante la llegada del Black Friday, el Cyber Monday y las ofertas de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado a los consumidores a tomar precauciones al realizar compras por internet y verificar las condiciones de las promociones antes de efectuar cualquier pago. La entidad recordó que los comercios que ofrecen productos y servicios en Panamá deben cumplir con la Ley 45 de 2007, que establece disposiciones contra la publicidad engañosa y exige que las promociones se respeten según lo anunciado. Antes de realizar una compra por internet, la Acodeco recomienda:

Comprobar la identidad del vendedor.

Verificar si cuenta con una dirección física o representante en Panamá.

Consultar las opiniones y referencias de otros compradores.

Revisar que la página web tenga una conexión segura (https://).

Comparar los precios en diferentes establecimientos.

Confirmar los métodos de pago disponibles.

Verificar los tiempos de entrega y posibles costos adicionales por envío a domicilio.

¿Qué revisar antes de aprovechar una oferta?

Durante las jornadas de descuentos, la Acodeco recomienda no dejarse llevar únicamente por los porcentajes de rebaja. Es importante comparar el precio original con el promocional, verificar la vigencia de la oferta y conocer si existen restricciones o condiciones especiales. Asimismo, los compradores deben revisar las características del artículo, sus garantías y las políticas de devolución. La entidad también aconseja evitar transacciones mediante redes wifi públicas y no compartir información financiera en plataformas que no ofrezcan seguridad. Otra medida importante es conservar capturas de las ofertas, conversaciones con los vendedores, facturas y comprobantes de pago, ya que estos documentos pueden servir como respaldo ante un posible reclamo.

Acodeco aclara qué hacer si recibes un producto diferente al anunciado