Acodeco advierte a comerciantes por posibles alzas de precios tras el sismo

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pidió a los comerciantes actuar con responsabilidad y evitar aumentos injustificados en los precios de los productos de primera necesidad, ante reportes de consumidores en las zonas afectadas por el reciente terremoto de 7.5.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, exhortó a los agentes económicos a mostrar solidaridad con las familias afectadas y abstenerse de aprovechar la situación para incrementar los costos de los artículos esenciales.

La institución recordó que, aunque Panamá no mantiene un control generalizado de precios, la Ley 45 del 31 de octubre de 2007 contempla disposiciones para proteger a los consumidores. Su artículo 199 permite regular excepcionalmente determinados bienes y servicios, en especial los de primera necesidad, cuando existen restricciones o fallas en el funcionamiento eficiente del mercado.

Además, la Acodeco reiteró que los establecimientos comerciales deben exhibir sus precios de manera visible y ofrecer información clara y veraz, para que los compradores puedan tomar decisiones informadas.