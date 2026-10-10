Más del 50% de las viviendas de Mandinga, en Pesé, quedaron destruidas, dice diputado Varela

Más del 50% de las viviendas de la comunidad de Mandinga, en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, quedaron totalmente destruidas tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, según el diputado panameñista José Luis Varela, luego de visitar el área afectada.
Varela describió las condiciones en las que permanecen las familias damnificadas y señaló que muchas personas están durmiendo en hamacas y bajo ranchos improvisados, mientras comparten los pocos alimentos disponibles mediante una cocina comunitaria.
“Lo que está ocurriendo en estas comunidades es mucho más grave de lo que inicialmente imaginábamos”, manifestó el diputado en una publicación en X, en la que también informó que continuaba recorriendo las zonas afectadas para conocer las necesidades de la población.
El diputado indicó que se dirigía hacia la comunidad de Pitaloza con bolsas de comida para apoyar a las familias afectadas por el sismo.
Varela expresó preocupación por la situación de los adultos mayores que necesitan medicamentos para controlar la presión arterial y recibir insulina, pero que no han podido recuperarlos porque quedaron dentro de sus viviendas afectadas por el terremoto.
Ante este escenario, señaló que las necesidades prioritarias de las comunidades incluyen alimentos, agua potable, atención médica y un techo seguro para las personas que perdieron sus hogares.
El diputado sostuvo que las visitas a las áreas afectadas buscan conocer de primera mano las condiciones de las familias y determinar cuáles son las necesidades más urgentes.
El terremoto de magnitud 7.5 ocurrió a las 12:56 p. m. del viernes 9 de octubre, con epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos, y provocó daños en viviendas e infraestructuras de distintas zonas del país.
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