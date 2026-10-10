Más del 50% de las viviendas de Mandinga, en Pesé, quedaron destruidas, dice diputado Varela

Más del 50% de las viviendas de la comunidad de Mandinga, en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, quedaron totalmente destruidas tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, según el diputado panameñista José Luis Varela, luego de visitar el área afectada.

Varela describió las condiciones en las que permanecen las familias damnificadas y señaló que muchas personas están durmiendo en hamacas y bajo ranchos improvisados, mientras comparten los pocos alimentos disponibles mediante una cocina comunitaria.

“Lo que está ocurriendo en estas comunidades es mucho más grave de lo que inicialmente imaginábamos”, manifestó el diputado en una publicación en X, en la que también informó que continuaba recorriendo las zonas afectadas para conocer las necesidades de la población.