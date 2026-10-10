Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este lunes 12 de octubre de 2026, según la IA

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)

realizará este lunes 12 de octubre el sorteo dominical, cuya fecha fue modificada debido a los acontecimientos sísmicos registrados el viernes 9 de octubre en Panamá.

Como es tradición, miles de jugadores estarán pendientes de los resultados, con la esperanza de ganar alguno de los premios que ofrece la entidad. El sorteo se llevará a cabo a las 3:00 p. m., en su horario regular, y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

A continuación, te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este lunes 12 de octubre:

2

4

6

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

07 - 11 - 28- 33 - 45 - 55 - 69 - 77 - 88 - 99