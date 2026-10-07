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EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 7 de octubre de 2026

EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 7 de octubre de 2026
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 07/10/2026 13:40
Este sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia corresponde al número 3085.

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 7 de octubre de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3085.

Resultados del sorteo del 7 de octubre:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

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