Un cuarto presunto implicado en el secuestro del almacén Éxito de Cartagena pudo haber salido entre las personas rescatadas, según la hipótesis expuesta por el alcalde Dumek Turbay Paz, quien pidió a la Policía profundizar las investigaciones.
En entrevista con Blu Radio, el mandatario explicó que varios sobrevivientes coincidieron en señalar la presencia de cuatro responsables dentro del establecimiento. Sin embargo, hasta ese momento, el balance que citó era de dos capturados y un hombre abatido.
Esa diferencia llevó al alcalde a plantear la posibilidad de que otro participante hubiera logrado evadir el operativo de rescate. Se trata de una línea de investigación, cuya confirmación sigue pendiente.
“Si 80 y pico personas dicen que eran cuatro y hay dos capturados y uno muerto, quiere decir que entre los que salieron se coló uno. Falta uno”, afirmó Turbay durante la entrevista.
El señalamiento del alcalde sitúa los relatos de las personas rescatadas como un elemento para determinar cuántos hombres participaron en la toma de rehenes y qué ocurrió con cada uno durante la intervención.
Turbay solicitó a la Policía fortalecer esa línea de investigación para establecer si hubo un cuarto involucrado y si consiguió abandonar el establecimiento entre quienes recuperaron la libertad.
Las declaraciones no constituyen una confirmación de la fuga. El mandatario expuso una hipótesis basada en la coincidencia que, según dijo, encontró entre los testimonios y el número de presuntos responsables reportados tras el operativo.
Durante la entrevista, el alcalde también aclaró que la mujer señalada inicialmente como posible intermediaria fue descartada como integrante de la organización.
La precisión separa su situación de la investigación sobre el eventual cuarto participante. Según lo expuesto por Turbay, las pesquisas deben concentrarse en esclarecer la diferencia entre los cuatro responsables mencionados por los rescatados y los tres hombres incluidos en el balance que citó.
Por ahora, queda pendiente establecer si otra persona participó en el secuestro del Éxito de Cartagena y, de ser así, cómo logró salir del lugar.
Dumek Turbay Paz planteó que pudo salir entre los rescatados, basándose en testimonios que mencionan cuatro responsables. La hipótesis aún debe ser esclarecida por las autoridades.