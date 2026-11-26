Un cuarto presunto implicado en el secuestro del almacén Éxito de Cartagena pudo haber salido entre las personas rescatadas, según la hipótesis expuesta por el alcalde Dumek Turbay Paz, quien pidió a la Policía profundizar las investigaciones.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario explicó que varios sobrevivientes coincidieron en señalar la presencia de cuatro responsables dentro del establecimiento. Sin embargo, hasta ese momento, el balance que citó era de dos capturados y un hombre abatido.

Esa diferencia llevó al alcalde a plantear la posibilidad de que otro participante hubiera logrado evadir el operativo de rescate. Se trata de una línea de investigación, cuya confirmación sigue pendiente.

“Si 80 y pico personas dicen que eran cuatro y hay dos capturados y uno muerto, quiere decir que entre los que salieron se coló uno. Falta uno”, afirmó Turbay durante la entrevista.