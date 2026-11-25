Un estudiante universitario y un mecánico fueron identificados entre los presuntos implicados en la toma de rehenes del supermercado Éxito, en Cartagena, una emergencia que terminó después de cerca de 18 horas con la liberación de las personas retenidas. Se trata de Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, según las identidades divulgadas por medios colombianos. Ambos son oriundos de Medellín, Antioquia, y quedaron a disposición de las autoridades por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con esas publicaciones, Torres Manco es estudiante universitario, mientras que Mejía Blandón trabaja como mecánico. La investigación deberá establecer qué intervención tuvo cada uno en el intento de robo y la posterior retención de clientes y trabajadores.

Un intento de robo terminó en toma de rehenes

La emergencia comenzó durante la mañana del martes 24 de noviembre, cuando hombres armados intentaron asaltar un vehículo transportador de valores en el sector de La Castellana. Según el reporte de la Presidencia de Colombia, los operadores de las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y activaron los botones de pánico. La llegada de la Policía frustró el robo, pero los hombres se refugiaron dentro del establecimiento y retuvieron a quienes estaban allí.

El episodio se prolongó hasta la madrugada del miércoles 25 de noviembre. Durante ese tiempo, las autoridades desplegaron unidades especializadas para atender la emergencia y preparar el rescate.

El balance policial y la investigación

La Policía Nacional de Colombia informó que 30 comandos ingresaron al establecimiento en una operación coordinada con las Fuerzas Militares. Según su comunicado, todas las personas que permanecían secuestradas fueron rescatadas sanas y salvas. Ese reporte oficial señaló que un presunto secuestrador murió y otros dos fueron capturados durante la intervención.