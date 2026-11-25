Un incendio estructural registrado este miércoles 25 de noviembre en una joyería del sector de Calidonia, frente a Novey, movilizó a funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El fuego requirió el desplazamiento de personal de extinción, rescate y apoyo de las estaciones de Balboa, Calidonia y Clayton, pertenecientes a la Zona Regional Panamá.

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Christian Toribio, quien estuvo al frente del operativo, informó que el fuego se concentraba en un altillo utilizado como bodega, cuyo acceso mediante una escalera estrecha dificultó las labores de extinción.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de bomberos de la estación de Clayton para realizar trabajos de ventilación y facilitar la atención de la emergencia.

Como parte del operativo, las unidades bomberiles abrieron los establecimientos comerciales contiguos, que resultaron afectados por el humo.

Además, desalojaron preventivamente los apartamentos ubicados en la parte superior del inmueble para proteger a sus ocupantes mientras se desarrollaban las labores de extinción.

Hasta el momento, los bomberos no reportaban personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo.

Al inicio de la tarde, los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para controlar el incendio y garantizar la seguridad del área.

En la atención de la emergencia participan un vehículo de extinción, un vehículo de escalera, un tanquero y un vehículo de rescate.