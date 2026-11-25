El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) refuerza su respaldo preventivo en América Latina y el Caribe ante el fenómeno de El Niño 2026-2027, apoyándose en una arquitectura financiera de gestión del riesgo de desastres que podría movilizar más de $20,000 millones en la región, informó la institución en un comunicado.

De acuerdo con la información, la capacidad máxima de recursos acordados de antemano se alcanzaría si todos los países elegibles adoptan dichos instrumentos, en el marco de la iniciativa Preparados y Resilientes en las Américas.

Detalló que el conjunto de soluciones financieras del Grupo BID permite asistir a los gobiernos antes, durante y después de una emergencia. El esquema abarca desde financiamiento flexible —acompañado de reformas para fortalecer la gestión del riesgo y reducir la vulnerabilidad— hasta fondos de recuperación sin un límite global preestablecido, destinados a reconstruir infraestructura y restablecer servicios esenciales, explicó el organismo.

Desembolsos rápidos y operaciones en marcha

Para asegurar que los recursos lleguen con oportunidad frente a El Niño 2026-2027, el BID señaló que implementó un proceso especial de tramitación rápida que recorta en 60 días los plazos habituales de preparación de proyectos vinculados al fenómeno.

Dentro de este despliegue inmediato, el organismo cuenta con $4,000 millones en financiamiento contingente ya disponible para 14 países, diseñado para comenzar a desembolsarse pocos días después de declararse una emergencia.

Paralelamente, mantiene $2,200 millones en nuevas operaciones en fase de preparación para Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú, cuyas aprobaciones se proyectan entre diciembre de 2026 y principios de 2027.