Existía mucha expectativa con la selección de Panamá Sub-17 para la Copa Mundial Sub-17 Catar 2026, sin embargo no pudo ser. El combinado de Felipe Baloy cayó por goleada 4-1 ante Egipto en la última jornada de la fase de grupos y se despidió del certamen mundialista.

Este combinado juvenil, había sido para muchos, una de las mejores generaciones que había sido entregada. Jugadores como Estevis López, Alexander Tull, Alfredo Maduro, Lucas Norte, Thiago Chalmers, entre otros, eran los que estaban destinados a realizar un papel importante en esta edición.

Ante Egipto, el equipo se jugaba la vida en el torneo, esto luego de caer sorpresivamente ante Catar 2-0 y contra Grecia 2-1. Este último cotejo podría hacer que Panamá ingresara como uno de los terceros, siempre y cuando sacara la victoria y dependía de otros resultados.

El equipo de Baloy inició perdiendo el partido tras contragolpe letal. Panamá disputó un tiro de esquina y Daniel Aparicio terminó recogiendo el balón de su propio arco. El equipo no estaba bien parado defensivamente durante la contra, dejando tan solo a un elemento en campo propio. La velocidad y verticalidad de los egipcios fue superior para poner el 1-0.

Justo en esta jugada, Baloy pidió que se revisara, ya que a su juicio había una mano de los rivales previo al gol, pero el colegiado central mantuvo su decisión de mantener la anotación.

En el segundo tanto de Egipto, una secuencia de errores terminó en anotación por parte de Youssef Abdullah. Aparicio quiso salir en largo, el equipo pierde la pelota en una acción individual y Abdullah definió a placer ante la mirada de los defensores panameños. Minutos más tarde, llegó el descuento de Panamá por medio de Chalmers, quien anotó su primer tanto en este Mundial Sub-17. El ariete luchó la pelota, puso darse vuelta de cara al arco y puso el 2-1 momentáneo que le daba esperanzas al equipo de una remontada y posible clasificación. Poco le duro a Panamá esta pequeña alegría, ya que a los 59 minutos llegó el tanto de Khaled Mokhtar y a los 77 minutos, por la vía penal, el gol de Mohamed Gamal para poner las cosas definitivas en un 4-1. El equipo se despidió de certamen con cero victorias en tres partidos, tan solo dos goles a favor y hasta ocho tantos en contra.

Este resultado hace aún más ruido, si se hace una comparativa con otras selecciones de la región de Concacaf que tuvieron muy poco tiempo de prepararse como lo fue República Dominicana, quien se apuntó al certamen una semana antes de su inicio tras la baja de Estados Unidos por motivos de seguridad.

Las competiciones oficiales siguen siendo el Talón de Aquiles de las selecciones juveniles. En cinco ediciones mundialistas, Panamá en toda su historia tan solo han conseguido un triunfo en 16 partidos. Los demás se distribuyen en 13 derrotas y dos empates.