La falta de contundencia y errores individuales terminaron condenando a la selección Sub-17 de Panamá en su debut en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El equipo panameño cayó ante el equipo local 2-0 con goles que llegaron en el tiempo agregado de la segunda parte.

Los dirigidos por Felipe Baloy fueron superiores de inicio a fin ante Catar, pero el no concretar las jugadas de cara al arco y ciertas desatenciones en defensa terminaron por darle vida a una Catar que tuvo muy poca incidencia en el campo rival. Sumado a ello, un error puntual de Stephen Domínguez terminó siendo clave en la victoria de los rivales. El jugador del Sporting San Miguelito realizó una barrida dentro del área penal en el minuto 90+1 y el colegio central terminó por decretar la pena máxima. El gol fue anotado por Taha Nassir. Minutos más tarde, el propio Domínguez tuvo la oportunidad de recomponerse y hacer el gol del empate desde un tiro libre, sin embargo su intento de cabeza salió desviado. Cerca del final, en un contragolpe mortal, el equipo catarí puso el 2-0 por medio de Abdoulaye Ndiaye. El portero panameño Abuabara tocó el esférico pero no fue suficiente para evitar el tanto.

Mucha ilusión es lo que genera esta nueva generación de jugadores. Baloy no se guardó absolutamente nada para este compromiso. Salió de inicio con sus mejores armas como lo son Estevis López, como capitán, Isaias Abuabara, Neir Marrugo, Lucas Norte, Jossimar Insturain, Thiago Chalmers, entre otros.

Los números en las estadísticas hablan por sí solas sobre el dominio que tuvo Panamá ante Catar en el Aspire Zone (Campo 2) de Doha. Panamá tuvo 11 tiros, de los cuales solo uno fue a portería por los apenas cuatro que tuvo el local. Sumado a ello, el equipo panameño lanzó hasta cuatro tiros de esquina por solamente uno de Catar.

La posesión igualmente fue a favor de los panameños. El trabajo en la mitad del campo, con Norte dirigiendo la orquesta en la zona de máquinas, fue lo que más prevaleció en el partido. Sin embargo, la falta de contundencia fue lo que terminó evitando que Panamá se llevaran los tres puntos.

Tras el partido, Baloy se mostró desilusionado por el resultado, ya que vio el “gran esfuerzo” y un “buen fútbol” de los suyos dentro del campo de juego a pesar de la derrota. El entrenador lo calificó como una “derrota muy dolorosa”.

“Tienen una gran capacidad de jugar, de mantenerse con esa actitud. Eso es lo que nos deja tranquilos. El resultado si nos deja muy tristes, pero tenemos que seguir. Este equipo demostró que puede competir, quedan dos partidos y debemos pensar en los que siguen”.

“Nos toca preparar el siguiente duelo. No hay de otra. Estos chicos hicieron un gran partido y lástima el resultado. Seguiremos trabajando, confiando en lo que hacemos y por supuesto en este grupo”, afirmó Baloy.

En esa misma línea, el entrenador panameño destacó el juego colectivo que mostró Panamá ante Catar. “El posicionamiento del equipo. Catar en algunos momentos tuvieron sus jugadas, pero creo que estuvimos la gran parte del partido controlándolo”.