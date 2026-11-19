Tres personas fueron condenadas a cinco años de prisión por el delito de hurto agravado en grado de tentativa, tras ser vinculadas con un intento de hurto en un Banco General ubicado en Plaza Nuevo Tocumen, en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

La Procuraduría General de la Nación informó que, durante una audiencia de garantía, se legalizó primero la aprehensión de los tres ciudadanos y se dio por presentada la imputación de cargos por este delito. Posteriormente, fueron condenados a cinco años de prisión tras un acuerdo de pena.

De acuerdo con la investigación, los involucrados fueron sorprendidos dentro de las instalaciones del banco luego de que se activaran las alertas de seguridad. Presuntamente, ingresaron al establecimiento tras abrir un boquete en el techo.

Dos condenados cumplirán la pena con trabajo comunitario

Durante la audiencia, las defensas solicitaron sustituir la pena de prisión por trabajo comunitario para dos de los sentenciados.

El Tribunal admitió la petición, por lo que ambos deberán cumplir esta medida durante cinco años consecutivos.

La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico, también logró que se legalizara una diligencia de allanamiento excepcional, en la que se ubicaron indicios relacionados con la investigación.