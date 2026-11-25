Un gran jurado federal de Los Ángeles acusó formalmente a Thomas Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, por posesión de material de abuso sexual infantil, informó BBC News. El hombre, de 82 años, enfrenta dos cargos relacionados con la presunta posesión consciente de imágenes de abuso sexual infantil. Según documentos judiciales presentados en California, el material incluiría al menos una imagen de una menor prepúber y otra de una niña menor de 12 años. Markle permanece detenido en Florida y niega poseer este tipo de imágenes. Se espera que comparezca ante un juez en Los Ángeles durante las próximas semanas.

Arresto y hallazgo del material

El FBI arrestó a Markle el 6 de noviembre en una residencia para adultos mayores en Florida. Inicialmente, enfrentaba un cargo federal por posesión de material de abuso sexual infantil. La investigación comenzó después de que agentes inspeccionaran una bodega que, según las autoridades, Markle habría alquilado en Los Ángeles durante casi dos décadas. En el lugar encontraron el material que dio origen al proceso judicial. En la acusación formal, presentada por la Fiscalía del Distrito Central de California, se señala que Markle habría poseído negativos de fotografías en formato de 35 milímetros que contenían imágenes de abuso sexual infantil. Los fiscales también indicaron que en la bodega encontraron dos fotografías en las que aparece un hombre adulto, identificado por un testigo como Markle, junto a una menor prepúber desnuda. Una tercera imagen aparentemente mostraba a una niña desnuda en una habitación que las autoridades creen que pertenece a una cadena de moteles en Filipinas. La declaración jurada de los agentes también describe otras fotografías que, según los fiscales, parecen mostrar a Markle junto a menores en distintos grados de desnudez.

Permanece detenido en Florida