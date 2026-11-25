La World Compliance Association, Capítulo Panamá (WCA Panamá), y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) suscribieron un convenio marco para establecer un canal permanente de comunicación y colaboración. La alianza busca elevar la eficacia en el cumplimiento de objetivos institucionales de interés común.

El acuerdo fue rubricado por Tabaré Albarracini, presidente de WCA Panamá, y Frank Alexis Ábrego, ministro de Seguridad Pública. Durante el acto, el gremio entregó una placa de reconocimiento al ministerio por su respaldo a la iniciativa.

Uno de los pilares del convenio es el apoyo institucional para poner en marcha el Observatorio de Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva. Esta plataforma analizará el impacto del crimen organizado en las actividades extractivas para identificar los riesgos que amenazan su gobernanza.