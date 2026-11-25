La World Compliance Association, Capítulo Panamá (WCA Panamá), y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) suscribieron un convenio marco para establecer un canal permanente de comunicación y colaboración. La alianza busca elevar la eficacia en el cumplimiento de objetivos institucionales de interés común.
El acuerdo fue rubricado por Tabaré Albarracini, presidente de WCA Panamá, y Frank Alexis Ábrego, ministro de Seguridad Pública. Durante el acto, el gremio entregó una placa de reconocimiento al ministerio por su respaldo a la iniciativa.
Uno de los pilares del convenio es el apoyo institucional para poner en marcha el Observatorio de Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva. Esta plataforma analizará el impacto del crimen organizado en las actividades extractivas para identificar los riesgos que amenazan su gobernanza.
Al respecto, Albarracini explicó a La Estrella de Panamá que este respaldo busca “poder crear data en Panamá de los delitos ambientales, precedente de blanqueo de capitales”.
El segundo eje de la cooperación se enfoca en la formación técnica. Las partes desarrollarán programas de capacitación para los estamentos de seguridad del país en materia de cumplimiento normativo, con el fin de fortalecer la aplicación de las normas en el ejercicio de la seguridad pública.
Sobre este punto, el titular de WCA Panamá detalló que el objetivo es “apoyar en una cultura de cumplimiento en la institución, en este específico el Ministerio de Seguridad, apoyando en capacitaciones a los estamentos de seguridad del país en temas de transparencia, cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales”.