Panamá registra un 75% de cumplimiento de los requerimientos de la Unión Europea (UE) para superar la tarjeta amarilla que mantiene sobre el país desde diciembre de 2019 por deficiencias en la prevención y el combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), según informó el Gobierno a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE).

De acuerdo con la información oficial, el avance fue presentado durante una reunión ordinaria de la comisión interinstitucional encargada de prevenir, desalentar y eliminar esta práctica, encabezada este lunes, 23 de noviembre, por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, en la que se revisaron las acciones que desarrolla el país para avanzar en el proceso.

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, explicó que el país continúa trabajando en los principales ejes requeridos por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Comisión Europea, con énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento de los productos pesqueros.

Gestiones ante la Unión Europea

Como parte de las gestiones diplomáticas, el canciller Martínez-Acha planteó la necesidad de mantener una presencia permanente en Bruselas, sede de la UE, para dar seguimiento a las evaluaciones y gestiones relacionadas con la medida.

También señaló que Panamá necesita contar con mayor información antes de realizar nuevas gestiones y propuso establecer una coordinación permanente con el embajador panameño ante el Reino de Bélgica, Ángel Riera.

Desde diciembre de 2019, Panamá mantiene la “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea (UE) a terceros países que no cooperen en la lucha contra la pesca INDNR y lo mantiene bajo observación, mientras decide hacer una revisión para que el país pueda lograr de una vez por todas la anhelada “tarjeta verde’.