Panamá registra un 75% de cumplimiento de los requerimientos de la Unión Europea (UE) para superar la tarjeta amarilla que mantiene sobre el país desde diciembre de 2019 por deficiencias en la prevención y el combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), según informó el Gobierno a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE).
De acuerdo con la información oficial, el avance fue presentado durante una reunión ordinaria de la comisión interinstitucional encargada de prevenir, desalentar y eliminar esta práctica, encabezada este lunes, 23 de noviembre, por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, en la que se revisaron las acciones que desarrolla el país para avanzar en el proceso.
El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, explicó que el país continúa trabajando en los principales ejes requeridos por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Comisión Europea, con énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento de los productos pesqueros.
Gestiones ante la Unión Europea
Como parte de las gestiones diplomáticas, el canciller Martínez-Acha planteó la necesidad de mantener una presencia permanente en Bruselas, sede de la UE, para dar seguimiento a las evaluaciones y gestiones relacionadas con la medida.
También señaló que Panamá necesita contar con mayor información antes de realizar nuevas gestiones y propuso establecer una coordinación permanente con el embajador panameño ante el Reino de Bélgica, Ángel Riera.
Desde diciembre de 2019, Panamá mantiene la “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea (UE) a terceros países que no cooperen en la lucha contra la pesca INDNR y lo mantiene bajo observación, mientras decide hacer una revisión para que el país pueda lograr de una vez por todas la anhelada “tarjeta verde’.
Los desafíos de la trazabilidad
En contraste con los avances reportados por el Gobierno, cifras publicadas por La Estrella de Panamá evidencian los desafíos que aún enfrenta el país en materia de trazabilidad. Una investigación del 23 de marzo de 2026 reveló que solo el 14% de la flota palangrera contaba con monitoreo satelital (VMS), una herramienta clave para el seguimiento de las embarcaciones. Por su parte, la ARAP reportó una cobertura del 34%, calculada sobre la capacidad de la flota.
Además, el 3 de agosto de 2026, Carrasquilla reconoció que el proyecto de trazabilidad pesquera desarrollado junto con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) registraba un avance del 45%, debido a limitaciones de recursos financieros, aunque debía estar listo en julio de ese año.
En esa ocasión, el administrador de la ARAP estimó que Panamá podría recibir una evaluación europea durante el primer trimestre de 2027, con la expectativa de avanzar hacia el levantamiento de la “tarjeta amarilla”.
El cumplimiento de estos requerimientos tiene también una dimensión económica. La pesca y los crustáceos aportaron $147.2 millones a las exportaciones nacionales de bienes al cierre de septiembre de 2026, equivalentes al 17.9% del total, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Entre los productos con mayor valor exportado destacan el camarón congelado, con $94.5 millones, y las grasas y aceites de pescado, con $28.2 millones, además de la harina y otros productos derivados de la actividad pesquera.
La pesca ilegal representa una amenaza para la sostenibilidad de los recursos marinos y para la economía de los pescadores y empresas que operan dentro de la normativa. Por ello, las autoridades han insistido en la necesidad de reforzar la fiscalización, la vigilancia y la coordinación entre las instituciones responsables de la gobernanza pesquera.
En ese sentido, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, llamó a mantener un combate frontal contra la pesca INDNR para proteger los ecosistemas marinos y el sustento de quienes trabajan legalmente en el sector. Asimismo instó a redoblar la fiscalización y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Panamá.
La reunión de la comisión contó con la participación de los ministros de Ambiente, Juan Carlos Navarro; Salud, Fernando Boyd; y Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, además del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.
También asistieron la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso; el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Manuel Moreno; y Ramón Franco, director de la Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá.