Una escena captada en la costa del Pacífico panameño figura entre las fotografías más destacadas del mundo en 2026. La revista estadounidense Time incluyó una imagen tomada en la playa de Chame, provincia de Panamá Oeste, dentro de su selección anual de las 100 mejores fotos del año, publicada este martes 24 de noviembre.

La fotografía lleva la firma de Matías Delacroix, fotoperiodista de la agencia internacional de noticias Associated Press (AP). Según el pie de foto divulgado por la publicación, la toma se realizó el pasado 27 de septiembre y muestra a un hombre sentado sobre la característica arena negra de Chame durante un día nublado.

El distrito de Chame se ubica en la provincia de Panamá Oeste, a una distancia de entre 76 y 80 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Panamá. El trayecto por la Carretera Panamericana toma entre una hora con 15 minutos y una hora con 30 minutos en automóvil desde la capital panameña.

La inclusión de esta escena cotidiana contrasta con el tono predominante del recuento visual de 2026 elaborado por el Departamento de Fotografía de Time. De acuerdo con el texto introductorio firmado por Karl Vick, el año estuvo marcado por fenómenos meteorológicos extremos, tensiones políticas, celebraciones deportivas y acelerados cambios tecnológicos.

En la reseña que acompaña la galería, Vick destacó el valor del registro documental en una época de incertidumbre visual. “La esencia de las Fotos del Año de Time, seleccionadas por nuestros editores de fotografía, es la realidad auténtica, a veces impactante, capturada por el fotoperiodismo. Alguien estuvo allí. Un fotógrafo de prensa levantó el visor, pulsó un botón y capturó un instante que sucedía frente a él”, señaló el texto editorial.

La selección de 2026 reúne coberturas de alto impacto global. Entre las imágenes reseñadas por la revista figuran una tormenta de verano sobre el puerto de Nueva York captada por Stephen Wilkes el 3 de julio, el humo de un incendio forestal frente a una playa, cargas policiales contra estudiantes en París y tensiones raciales en el metro de Washington D. C. durante el 250 aniversario de Estados Unidos.

Dentro de ese panorama de crisis internacionales y fenómenos climáticos, la fotografía de Delacroix en Chame aporta una pausa visual desde el istmo centroamericano, al retratar a un hombre sentado en solitario sobre la arena negra del Pacífico panameño bajo un cielo nublado.