La mano maquillada de Trump vuelve a llamar la atención durante la cumbre de la OTAN

La apariencia de la mano del mandatario estadounidense no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios recordaron que no es la primera vez que Trump aparece con una marca cubierta por maquillaje.

La fotografía fue tomada mientras ambos líderes sostenían un encuentro bilateral al margen de la cumbre de la OTAN, en una jornada marcada por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y el futuro del despliegue militar estadounidense en Europa.

La imagen, captada por la agencia AFP durante la reunión entre Trump y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el Complejo Presidencial de Beştepe, deja ver una diferencia de tono en la piel de la mano derecha del mandatario, similar a la observada en apariciones públicas anteriores.

La mano derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a convertirse en tema de conversación este martes luego de que una fotografía tomada durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) , celebrada en Ankara, Turquía, mostrara nuevamente una aparente capa de maquillaje cubriendo parte del dorso de su mano.

Un tema recurrente

Desde principios de 2026, distintas imágenes del presidente estadounidense han mostrado un aparente hematoma en la misma mano, generalmente cubierto con base de maquillaje.

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante una visita oficial a China en mayo, cuando fotografías junto al presidente chino, Xi Jinping, mostraron nuevamente la zona maquillada.

En aquel momento, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, atribuyó el hematoma al intenso ritmo de trabajo del mandatario.

“El presidente Trump tiene hematomas en la mano porque está constantemente trabajando y estrechando manos todos los días”, explicó entonces.

El propio Trump también ha ofrecido otras versiones sobre el origen de la lesión. En declaraciones a CNN afirmó que se golpeó accidentalmente contra una mesa.

“Me golpeé con la mesa. Me puse un poco de crema para cubrirlo”, dijo.

Posteriormente añadió que el consumo diario de dosis altas de aspirina, recomendadas para proteger su salud cardiovascular, también favorece la aparición de moretones.

“Cuando tomas aspirina fuerte, aparecen hematomas con facilidad. El médico me dijo que no era necesario, pero prefiero no correr riesgos”, comentó.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre la fotografía tomada en Ankara ni ha confirmado si corresponde al mismo hematoma observado durante los últimos meses.

La fotografía fue tomada durante una jornada en la que Trump volvió a generar controversia al insistir en que Groenlandia debería quedar bajo control estadounidense y al advertir que podría replantear la presencia de tropas de Estados Unidos en Europa, declaraciones realizadas durante la cumbre de la OTAN en la capital turca.