La mano maquillada de Trump vuelve a llamar la atención durante la cumbre de la OTAN

La mano derecha del <a href="/tag/-/meta/donald-trump">presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, volvió a convertirse en tema de conversación este martes luego de que una fotografía tomada durante la cumbre de la <b>Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)</b>, celebrada en Ankara, Turquía, mostrara nuevamente una aparente capa de maquillaje cubriendo parte del dorso de su mano.La imagen, captada por la agencia AFP durante la reunión entre Trump y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el Complejo Presidencial de Beştepe, deja ver una diferencia de tono en la piel de la mano derecha del mandatario, similar a la observada en apariciones públicas anteriores.La fotografía fue tomada mientras ambos líderes sostenían un encuentro bilateral al margen de la cumbre de la OTAN, en una jornada marcada por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y el futuro del despliegue militar estadounidense en Europa.La apariencia de la mano del mandatario estadounidense no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios recordaron que no es la primera vez que Trump aparece con una marca cubierta por maquillaje.