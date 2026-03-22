Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital

¿Sabe de dónde proviene el delicioso filete de atún que usted compró en el mercado del marisco, o el atún y dorado que Panamá suele exportar?Sin saberlo, podría estar comiéndose uno de estos pescados pelágicos o tiburones provenientes de la emblemática Cordillera de Coiba, una zona de reconocimiento local e internacional donde está prohibida todo tipo de pesca, por su riqueza biológica, o de alguna otra zona de reserva marina del país. Esta <b>cordillera</b> es una cadena montañosa submarina en la costa pacífica, de <b>68 mil kilómetros cuadrados</b>, que alberga especies migratorias y algunas críticamente amenazadas como el atún, ballenas y tiburones. Cinco de estos en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y tortugas marinas en amenaza crítica.