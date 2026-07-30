Tarjeta amarilla de la UE a Panamá: la FAO ve ‘una oportunidad para seguir fortaleciéndose y mejorando’

Tenemos reunido a un grupo de expertos de diferentes países de la región —tanto de Sudamérica como de Centroamérica y algunos de más al norte— donde se están discutiendo retos y oportunidades para lograr una pesca sostenible. Como sabemos, la sostenibilidad pesquera no implica únicamente establecer medidas de ordenamiento, sino también considerar otros factores que afectan nuestra ordenación, tales como el cambio climático, la recolección de datos y la participación de los usuarios en las distintas medidas. Estamos aquí con diversos especialistas para compartir buenas experiencias, conocer modelos exitosos implementados en algunos países y, de esta manera, seguir fortaleciendo la pesca sostenible.