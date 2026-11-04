La policía de Filipinas confirma hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos del padre de Meghan Markle

La policía de Filipinas confirmó este miércoles 4 de noviembre la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos digitales incautados al padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique, el estadounidense Thomas Markle.

De acuerdo con el tabloide británico The Sun, fue su propio hijo, Thomas Markle Jr., quien entregó el material a las autoridades de la ciudad de Cebú. Fuentes citadas por ese diario aseguraron que al menos uno de los negativos decomisados mostraría presuntamente al padre de la duquesa de Sussex manteniendo relaciones sexuales con una joven que aparentaría ser menor de edad.

El material bajo análisis de la policía filipina incluye 20 rollos de película sin revelar, 45 cintas de video, tres tarjetas SD, nueve teléfonos móviles y cinco discos duros de computadora.

“Siguen examinándolo todo, pero se han encontrado imágenes graves de abuso infantil entre el material entregado, por lo que los cargos formales están muy cerca”, afirmó una fuente policial citada por The Sun el pasado 3 de noviembre. Por otro lado, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo sus propias pesquisas sobre el asunto.