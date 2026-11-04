Cumbre Iberoamericana abre en Madrid con desafíos políticos y diplomáticos sobre la mesa

La XXX Cumbre Iberoamericana arrancó en Madrid, España, con la participación de representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.
El encuentro reúne a jefes de Estado, presidentes, ministros y delegaciones gubernamentales en un escenario internacional marcado por los conflictos geopolíticos, los desafíos económicos y las transformaciones del orden mundial.
En representación de Panamá participa el canciller Javier Martínez-Acha, quien viajó a España para formar parte de las reuniones con los representantes de los países participantes.
La cumbre también está marcada por las ausencias del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participaron en la recepción de los líderes y delegaciones que asistirán al encuentro.
Durante las jornadas de trabajo, previstas entre el 4 y el 5 de noviembre, los representantes de los países iberoamericanos abordarán asuntos estratégicos para la región:
Inteligencia artificial y transformación digital: se debatirá la necesidad de establecer reglas para el desarrollo de la inteligencia artificial, proteger los derechos laborales y garantizar que los avances tecnológicos estén al servicio de la ciudadanía.
Cambio climático y transición energética: los gobiernos buscarán fortalecer la cooperación para enfrentar la crisis climática, impulsar energías sostenibles y promover soluciones ambientales comunes.
Cooperación económica y empresarial: se analizarán oportunidades de inversión, productividad, comercio y desarrollo industrial para fortalecer los vínculos entre Europa y América Latina.
Paz y seguridad internacional: el contexto de la guerra en Ucrania, los conflictos en Oriente Medio y la reconfiguración del orden mundial estarán presentes en las conversaciones.
Inclusión y derechos de las personas con discapacidad: uno de los avances destacados es la presentación de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, una iniciativa que busca facilitar el acceso a servicios, transporte, cultura y actividades deportivas en los países participantes.
La jornada concluirá con una cena de gala ofrecida por los reyes de España, mientras que el jueves se desarrollará la sesión central de trabajo, en la que los líderes revisarán y ratificarán los acuerdos ministeriales.
Por su parte, se confirmó la llegada inesperada del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, quien sostendrá reuniones para abordar la guerra en Ucrania y los desafíos internacionales de seguridad y paz.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...