Cumbre Iberoamericana abre en Madrid con desafíos políticos y diplomáticos sobre la mesa

La XXX Cumbre Iberoamericana arrancó en Madrid, España, con la participación de representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

El encuentro reúne a jefes de Estado, presidentes, ministros y delegaciones gubernamentales en un escenario internacional marcado por los conflictos geopolíticos, los desafíos económicos y las transformaciones del orden mundial.

En representación de Panamá participa el canciller Javier Martínez-Acha, quien viajó a España para formar parte de las reuniones con los representantes de los países participantes.

La cumbre también está marcada por las ausencias del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participaron en la recepción de los líderes y delegaciones que asistirán al encuentro.