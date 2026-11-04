Paraguay vive protestas por ahorros congelados y crece la presión contra el presidente Santiago Peña

Paraguay atraviesa una crisis financiera y política tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, una medida que provocó la suspensión de operaciones y el congelamiento de fondos de miles de clientes, quienes salieron a las calles para exigir la devolución de sus ahorros. Según el medio CR Hoy, la situación se desencadenó luego de que Ueno Bank fuera intervenido por el Banco Central de Paraguay debido a una grave falta de liquidez. La medida provocó el congelamiento de fondos de cientos de clientes, entre ellos ahorros personales, recursos destinados a la jubilación y depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los manifestantes también dirigieron sus reclamos contra el presidente paraguayo, Santiago Peña, y exigieron la devolución íntegra de los fondos, la identificación de los responsables de la crisis y sanciones penales para quienes resulten involucrados. Algunos participantes también pidieron la salida del mandatario. Según la agencia EFE, la crisis también provocó una reestructuración en el Banco Central del Paraguay (BCP). Este miércoles, su Directorio se quedó sin el cuórum necesario para sesionar tras la renuncia de uno de sus miembros titulares, Marco Aurelio González, un día después de la salida del presidente de la institución. González, quien integraba el Directorio desde julio de 2025, presentó su dimisión al presidente Santiago Peña mediante una carta difundida por medios locales, aunque no detalló los motivos de su decisión.

La salida se produjo luego de que el martes renunciara el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de asumir el cargo en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, entidad de la que surgió el banco intervenido.

La intervención de Ueno Bank fue ordenada luego de que el organismo detectara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El banco contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.

Según la agencia EFE, el escándalo financiero también abrió un nuevo frente de confrontación política para el Gobierno. Senadores de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, por presunto mal desempeño de sus funciones. Los legisladores cuestionan la gestión gubernamental en torno a la crisis bancaria y señalan posibles responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos públicos, incluidos más de 328 millones de dólares vinculados al sistema previsional.