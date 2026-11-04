Sheinbaum celebra victorias de Becerra e Hinojosa tras las elecciones de medio término en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó los triunfos de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en las elecciones estadounidenses, al resaltar que dos políticos de origen mexicano gobernarán California y Texas, respectivamente. Durante su conferencia matutina del 4 de noviembre de 2026, la mandataria fue consultada sobre los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Su respuesta se concentró en la representación alcanzada por la comunidad mexicoestadounidense. “Nos da mucho gusto que mexicanos estadounidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento”, expresó Sheinbaum.

Becerra e Hinojosa, protagonistas de la reacción mexicana

Los triunfos de Becerra, en California, y de Hinojosa, en Texas, figuraron entre los resultados destacados de la jornada electoral del 3 de noviembre, que también dio a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Ambos políticos tienen raíces mexicanas, un vínculo que la presidenta colocó en el centro de su reacción pública. Sus victorias llevan a representantes de esa comunidad a encabezar dos de los estados más relevantes del país vecino. Sheinbaum señaló que sus conexiones familiares con México acompañan su relación con las comunidades de los estados que gobernarán. Al responder sobre el mensaje general de las urnas, evitó realizar una valoración global del resultado electoral y prefirió subrayar esos dos triunfos.

México había anticipado respeto al resultado electoral

La víspera, mientras los estadounidenses acudían a las urnas, Sheinbaum había afirmado que su Gobierno respetaría el resultado, independientemente de qué partido obtuviera la victoria. La mandataria también pidió esperar el desarrollo del proceso antes de anticipar consecuencias para la relación bilateral y evitó pronunciarse sobre un eventual cambio de mayorías en el Congreso estadounidense. En aquella conferencia, celebrada el 3 de noviembre, ya había mostrado entusiasmo por la posibilidad de que Becerra, hijo de migrantes mexicanos, llegara a la gubernatura de California.

Al referirse a la presencia de esa comunidad en el país vecino, recordó que alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, incluidas distintas generaciones, y destacó su participación en la vida política estadounidense. La reacción posterior a los comicios mantuvo ese énfasis: el reconocimiento electoral de los mexicoestadounidenses y su acceso a cargos de representación fueron los aspectos que Sheinbaum eligió destacar tras la jornada.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las victorias de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en las elecciones de Estados Unidos de 2026?