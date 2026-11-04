Demócratas ganan el Congreso en las elecciones de Estados Unidos 2026 y golpean a Trump

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato cambió el equilibrio del poder en Estados Unidos. El partido conquistó la Cámara de Representantes y el Senado, según los resultados anunciados por Associated Press (AP), y dejó al presidente Donald Trump ante una oposición con herramientas para frenar su agenda durante los últimos dos años de su mandato. Los comicios del 3 de noviembre de 2026 extendieron las derrotas republicanas hasta estados considerados bastiones conservadores. El resultado abre paso a un gobierno dividido: la Casa Blanca seguirá bajo control republicano, mientras los demócratas dirigirán ambas cámaras del Congreso desde enero de 2027. El alcance definitivo de las mayorías todavía depende de las contiendas pendientes. La declaración de ganadores por los medios tampoco sustituye la certificación oficial de los resultados, que se realiza posteriormente.

Trump felicita a los demócratas, pero reivindica su poder de veto

Tras conocerse el vuelco electoral, Trump se pronunció en sus redes sociales: “¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP” Sin embargo, según Reuters, el presidente aceptó el resultado, pero dejó claro que podría vetar iniciativas demócratas que considere extremas. La reacción anticipa una relación marcada por la negociación y los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la nueva mayoría legislativa.

Schumer y Jeffries prometen responder al mandato de las urnas

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró la recuperación de la cámara y presentó el resultado como una exigencia de cambios. “Los estadounidenses votaron por el cambio, y ahora los demócratas deben cumplir”, expresó en su discurso de victoria. Schumer atribuyó el avance a una campaña centrada en las dificultades de las familias, especialmente el costo de vida, y al reclutamiento de candidatos competitivos incluso en estados republicanos. Por su parte, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, subrayó que la nueva mayoría debe responder a los ciudadanos y mantener independencia frente al Ejecutivo.

“Trabajamos para todos ustedes, el pueblo estadounidense”, manifestó. También prometió luchar para que el país resulte económicamente accesible para sus habitantes, con un mensaje dirigido a comunidades urbanas, rurales y suburbanas.

Siete escaños que cambiaron el mapa del Senado

Uno de los golpes más significativos para los republicanos ocurrió en el Senado, donde los demócratas arrebataron siete escaños en estados que Trump ganó en las presidenciales de 2024: Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En Texas, James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton, convirtiéndose en el primer demócrata en ganar una elección al Senado por ese estado desde 1988. En Kansas, Adam Hamilton venció al senador Roger Marshall y consiguió una victoria que su partido no alcanzaba allí desde 1932.

También destacaron el triunfo de Sherrod Brown frente a Jon Husted en Ohio y la derrota de Susan Collins ante Troy Jackson en Maine. Estas contiendas ampliaron el avance opositor más allá de los territorios habitualmente competitivos.

El costo de vida pesó en el voto

El resultado estuvo marcado por el descontento económico, la guerra con Irán y las preocupaciones sobre corrupción gubernamental, según la cobertura de Reuters y AP.

Las encuestas a la salida de las urnas citadas por Reuters señalaron que casi nueve de cada diez votantes consideraron el costo de vida un factor crucial o importante para decidir su voto. El malestar perjudicó a los candidatos republicanos, después de que Trump regresara a la presidencia con la promesa de contener la inflación. La expansión demócrata también alcanzó las gobernaciones. Keisha Lance Bottoms, en Georgia; Amy Acton, en Ohio; Rob Sand, en Iowa, y Gina Hinojosa, en Texas, ganaron cargos que estaban en manos republicanas, de acuerdo con AP.

Qué cambia para Donald Trump

El control demócrata del Congreso dará a la oposición herramientas para bloquear iniciativas legislativas e investigar a la administración. La mayoría en el Senado también permitirá rechazar nombramientos presidenciales que requieren confirmación, incluidos candidatos a la Corte Suprema si surge una vacante.

Ese cambio obligará a Trump a enfrentar mayores obstáculos para impulsar sus prioridades y a negociar con una oposición fortalecida. Sin embargo, la mayoría legislativa no concede poder ilimitado a los demócratas. El mandatario conserva su facultad de vetar leyes y superar ese veto exige dos tercios de los votos en cada cámara.

Además, muchas iniciativas necesitan 60 votos en el Senado para cerrar el debate y avanzar hacia una votación, una barrera que puede exigir acuerdos entre ambos partidos. El nuevo escenario comenzará a materializarse con la instalación del próximo Congreso, en enero de 2027. La victoria coloca a los demócratas en posición de condicionar la segunda mitad del mandato de Trump, mientras la atención política empieza a desplazarse hacia las elecciones presidenciales de 2028.

¿Qué significa la victoria demócrata en el Congreso de Estados Unidos para Donald Trump tras las elecciones de 2026?