Geociencias: el reclamo por un sistema de alerta sísmica y de profesionales

El Instituto Geociencias de la Universidad de Panamá puso los puntos sobre las íes. En medio de las celebraciones de las fiestas patrias reiteran que el país requiere de una inversión de entre $1.5 millones y $3 millones para establecer un sistema nacional de alerta temprana sísmica.

,El director de Geociencias, Néstor A. Luque, presentó esta propuesta durante su discurso como orador oficial en los actos protocolares por los 123 años de separación de Panamá de Colombia, celebrados este martes 3 de noviembre en la Universidad de Panamá.

De acuerdo con Luque, esa iniciativa debe contar con financiamiento permanente dentro del Presupuesto General del Estado y no depender de partidas extraordinarias aprobadas después de una emergencia.

El director explicó que un sistema de alerta temprana permitiría obtener segundos de anticipación ante un evento sísmico, tiempo que podría resultar determinante para activar protocolos de seguridad, ejecutar medidas de protección y contribuir a salvar vidas.

Además, el especialista sostuvo que la inversión en vigilancia sísmica y prevención debe convertirse en una política pública permanente, en lugar de depender de recursos extraordinarios que se gestionan después de que ocurre un desastre.

Durante su intervención, Luque recordó que el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre, provocó importantes desplazamientos del terreno en el sistema de fallas del sur del país.

El terremoto ha dejado tres personas fallecidas y 24 heridos de diferentes consideraciones, principalmente en la región de Azuero y las provincias de Coclé y Veraguas.

Luque indicó que, durante las semanas posteriores al movimiento telúrico, los especialistas del Instituto de Geociencias han documentado más de 1,150 réplicas sísmicas.

El director de Geociencias destacó que Panamá dispone de 65 estaciones sísmicas, aunque reconoció que no todas funcionan al ciento por ciento de su capacidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura y los recursos destinados al monitoreo de la actividad sísmica.

También señaló que el reducido número de víctimas mortales asociado al terremoto no fue producto del azar, sino de una combinación de factores, entre ellos la profundidad del movimiento, la distancia, las características de las fallas geológicas, las condiciones de las construcciones y el monitoreo sísmico.

Además de establecer un sistema nacional de alerta temprana, Luque identificó otras dos acciones que considera fundamentales para mejorar la preparación del país ante las amenazas geológicas.

La segunda consiste en ordenar el territorio con fundamento científico, mediante mapas de amenazas geológicas que permitan orientar las decisiones sobre dónde y bajo qué condiciones deben construirse escuelas, hospitales, viviendas y nuevas comunidades.

La tercera propuesta apunta a formar nuevas generaciones de profesionales en ciencias de la Tierra, incentivar el interés de los jóvenes por la investigación científica y fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Instituto de Geociencias.

El académico vinculó la investigación científica con el concepto de soberanía nacional. Sostuvo que esta no debe limitarse a los acontecimientos históricos relacionados con la separación de España, la separación de Colombia y la recuperación del Canal de Panamá.

Los reclamos del director de Geociencias se dan en medio de un reciente terremto y de la aprobación del Presupuesto del Estado por la suma de $35 mil 111.7 millones para el 2027.

Un presupuesto en la que la Univesidad de Panamá le recortaron unos $25 millones del renglón de inversión.