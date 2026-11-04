Transporte marítimo reduce su huella de carbono y se acerca a los objetivos de descarbonización para 2030

Las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) del transporte marítimo internacional registraron una disminución del 1,3% durante 2025, a pesar del crecimiento de la capacidad de la flota mundial y del aumento de las distancias navegadas. Así lo informó la consultora Drewry basado en los datos del Sistema de Recopilación de Datos de la Organización Marítima Internacional (IMO DCS). Este resultado estuvo acompañado por un mayor uso de combustibles alternativos y mejoras en la intensidad de carbono del sector, factores que permitieron reducir las emisiones incluso en un contexto de expansión de la actividad marítima. La información será evaluada durante la 85.ª reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 85) de la Organización Marítima Internacional (OMI), prevista entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. Durante ese encuentro también se debatirá el Marco de Cero Emisiones Netas, cuya posible adopción podría ser analizada en una sesión extraordinaria programada para el 4 de diciembre.

Crece el uso

Según Drewry, el consumo total de combustibles marinos alcanzó aproximadamente 221 millones de toneladas en 2025. De esa cifra, 18,3 millones de toneladas correspondieron a combustibles alternativos. En términos de energía equivalente, la participación de estos combustibles pasó del 5.9% en 2019 al 9.5% en 2025, reflejando una transición progresiva hacia fuentes energéticas con menor impacto ambiental. Uno de los mayores avances se observó en los biocombustibles, cuyo consumo rondó los 2.5 millones de toneladas, más del doble de lo registrado el año anterior. Además, su participación dentro de la energía suministrada mediante combustibles alternativos aumentó del 6.2% al 12%. Por otro lado, el gas natural licuado (GNL) continuó siendo el combustible alternativo más utilizado, con cerca de 15 millones de toneladas consumidas. El metanol también incrementó su presencia, aunque su participación energética dentro de este segmento se mantuvo alrededor del 0.3%.

Menor intensidad

Drewry destacó que la reducción de emisiones se produjo mientras la capacidad de transporte de la flota mundial, medida en toneladas de peso muerto (dwt), aumentó un 2% y la distancia total navegada creció un 1%. Explicó que las emisiones promedio de CO₂ por buque disminuyeron un 4%, mientras que las emisiones por milla náutica retrocedieron un 2.3%. Entre los factores que explican esta mejora figuran el mayor uso de biocombustibles y la reducción general de las velocidades de navegación. No obstante, la consultora señaló que los portacontenedores y los tanqueros registraron incrementos en sus velocidades promedio durante 2025, impulsados por una mayor demanda de transporte y por rutas más largas a través del cabo de Buena Esperanza. En paralelo, la intensidad de carbono basada en la oferta de transporte, medida mediante el indicador AER (Annual Efficiency Ratio), disminuyó un 1,6% interanual y se situó un 33,1% por debajo de los niveles registrados en 2008. Este desempeño acerca al sector marítimo al objetivo de la OMI de reducir en un 40% la intensidad de carbono para 2030.

Mejora