Ulloa: ‘Las necesidades del pueblo no tienen calendario electoral’

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a las autoridades del país a mantener la cercanía con la población, atender sus necesidades y colocar el bienestar de las personas por encima de las contiendas políticas y electorales.

Durante el Te Deum celebrado este 3 de noviembre de 2026, en el marco de las fiestas patrias, Ulloa reconoció los esfuerzos de quienes ejercen responsabilidades públicas, pero recordó que la misión de la política va más allá de las campañas electorales y las disputas por el poder.

“Las necesidades de nuestro pueblo no tienen calendario electoral”, expresó el arzobispo, al referirse a las dificultades que enfrentan las familias panameñas y a la importancia de que las instituciones respondan oportunamente a sus necesidades.

En su mensaje, monseñor Ulloa mencionó situaciones como las de las familias que han perdido sus hogares y los padres que diariamente luchan por sacar adelante a sus hijos, quienes, dijo, necesitan respuestas, cercanía y esperanza.

El líder religioso insistió en que gobernar y servir a la nación no es una tarea sencilla, especialmente en momentos de dificultad, por lo que reconoció el trabajo de los funcionarios que, desde distintas responsabilidades públicas, contribuyen al bienestar de la población.

Sin embargo, subrayó que la verdadera grandeza de quienes ejercen autoridad no está en las disputas por el poder, sino en su capacidad de servir y escuchar a la ciudadanía.

“Recordémonos todos, comenzando por quienes tenemos una responsabilidad de servicio, que la verdadera grandeza de la autoridad está en servir y en poner siempre a las personas en el centro de sus decisiones”, manifestó.

A la ceremonia religiosa asistieron el presidente de la República, José Raúl Mulino; miembros de su gabinete, la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y otras autoridades nacionales, como parte de las actividades conmemorativas del 3 de noviembre.

En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a la unidad y reiteró su compromiso de continuar trabajando por el país, durante los actos protocolares para conmemorar 123 años de vida republicana, este martes 3 de noviembre.

Tras izar el pabellón nacional y entregar la bandera al abanderado de este año, Ricardo Gago, en una entrevista con Telemetro Reporta, el mandatario expresó su solidaridad con los panameños afectados por las distintas situaciones que enfrenta el país y aseguró que continuará al frente de su gestión con dedicación.

“Muy complacido de izar el pabellón nacional y entregar el mismo a don Ricardo Gago, abanderado de este día. Solidariamente pensando en todos los panameños que están afectados, pero este es mi compromiso como presidente de la República de seguir adelante con este país con toda la claridad y todo el esfuerzo que le dedico todos los días de mi vida”, manifestó Mulino.

Posteriormente, el mandatario envió un mensaje a los panameños afectados y aseguró que el Gobierno cumplirá con los compromisos de reconstrucción de las infraestructuras dañadas.

“Un gran abrazo a todo el país. En un momento en que, como dije ayer, compartimos la emoción de la patria y la tristeza de nuestros panameños que están sufriendo, a ellos les digo que vamos a cumplir, les vamos a dar sus casas, vamos a reconstruir hospitales y escuelas, un poquito de paciencia nada más que toma su tiempo, como es natural”, expresó.

Mulino también destacó los avances del país en sus 123 años de vida republicana y mencionó la soberanía nacional sobre el Canal de Panamá.

“A 123 años, sin duda alguna, tenemos hoy un país fortalecido, soberano, un Canal de Panamá que es de Panamá y de los panameños. Creo que hemos avanzado mucho desde aquella gesta heroica del 3 de noviembre de 1903”, agregó.

El presidente también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la población con motivo de las festividades patrias.

“Así que feliz día de la patria, feliz mes de noviembre y vamos a salir adelante todos los panameños juntos”, expresó.