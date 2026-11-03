Estudiantes llenan de color y patriotismo los desfiles del 3 de noviembre

Los niños y jóvenes tomaron las calles para celebrar los 123 años de separación de Panamá de Colombia. Con uniformes de gala, trajes típicos, instrumentos musicales y banderas nacionales, miles de estudiantes participaron en los desfiles del 3 de noviembre, en una jornada marcada por el entusiasmo, la disciplina y el orgullo de representar a sus centros educativos.

Desde las primeras horas de la celebración, las delegaciones escolares recorrieron las rutas de desfile ante la mirada de familiares y espectadores. Las bandas musicales marcaron el ritmo de la jornada, mientras las batuteras acompañaron las presentaciones con sus coreografías y movimientos coordinados.

Entre las delegaciones participantes estuvieron los estudiantes del Instituto Panamericano (IPA), quienes desfilaron como batuteras y aportaron color y dinamismo al recorrido. También se sumaron alumnos del Instituto Profesional y Técnico Artes y Oficios, que representaron a su comunidad educativa durante la celebración.

Los más pequeños también encontraron su espacio en esta conmemoración. Vestidos con atuendos alusivos a las tradiciones nacionales, los niños desfilaron como parte de una jornada que acercó a las nuevas generaciones a las expresiones culturales y a la historia del país.

La vestimenta típica panameña también destacó en la ruta 2. Los trajes tradicionales aportaron un componente cultural a las presentaciones y recordaron la diversidad de las manifestaciones que forman parte de la identidad nacional.

La vía España fue uno de los puntos del recorrido de esta ruta, por donde avanzaron delegaciones estudiantiles y agrupaciones de distintos sectores. A la celebración también se incorporaron organizaciones sindicales, que participaron en la jornada con sus propias delegaciones.

Entre los centros educativos que desfilaron estuvo el Colegio Bilingüe Fermín Naudeau, cuyos estudiantes saludaron a las autoridades durante su paso por la ruta, como parte de las muestras de respeto y solemnidad que acompañaron las presentaciones.