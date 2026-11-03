Demócratas recuperarían el control de la Cámara de Representantes, según proyecciones

El Partido Demócrata estaría a punto de recuperar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según las proyecciones difundidas la noche de este martes 3 de noviembre por las cadenas de noticias CNN y NBC News, en el marco de las elecciones de medio término.

La cadena hispana Telemundo también proyectó una victoria demócrata en la Cámara Baja, con una representación de 244 escaños, de acuerdo con sus estimaciones.

Mientras avanzaba el conteo electoral, las principales cadenas de noticias aún no habían definido qué partido obtendría el control del Senado.

Durante la cobertura de la jornada, los presentadores recordaron que el presidente Donald Trump había instado a los estadounidenses a acudir a las urnas como si él mismo estuviera en la papeleta electoral, en un intento por movilizar el voto republicano.

De confirmarse las proyecciones, el resultado representaría un duro revés político para Trump y su partido, que perderían el control de la Cámara de Representantes.

La derrota podría convertirse en uno de los mayores retrocesos electorales de los republicanos en varias décadas.

NBC News señaló que el avance demócrata es interpretado como un referendo sobre las políticas de la Administración Trump, particularmente en asuntos relacionados con la economía y la inmigración.

Por su parte, la agencia EFE informó que los demócratas arrebataron a los republicanos un escaño en el Senado por Carolina del Norte y conservaron el de Georgia, dos resultados importantes en su disputa por el control de la Cámara Alta.

En la Cámara de Representantes, la mayoría se alcanza con 218 escaños de un total de 435.

Hasta estas elecciones, los republicanos mantenían el control de la Cámara Baja con esa misma cifra de representantes.