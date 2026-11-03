Demócratas retienen escaños de Georgia y Carolina del Norte en el Senado

El Partido Demócrata obtuvo resultados favorables la noche de este martes 3 de noviembre en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, al conservar varios escaños en el Senado y recuperar uno en Carolina del Norte, según proyecciones de medios estadounidenses.

El senador demócrata Jon Ossoff conservó su escaño por el estado de Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins, de acuerdo con las proyecciones de NBC News y CBS News.

Ossoff es considerado una de las posibles figuras presidenciales del Partido Demócrata para las elecciones de 2028.

La victoria representa un resultado clave para los demócratas, que buscan recuperar el control del Senado, actualmente dominado por los republicanos.

Otro resultado favorable para la oposición se registró en Carolina del Norte, donde el demócrata Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano (RNC), y logró cambiar el control del escaño, según las proyecciones de NBC News y ABC News.

Con este resultado, los demócratas sumarían un escaño adicional en la Cámara Alta frente a la composición actual, de 53 republicanos y 45 demócratas.

Demócratas retienen escaños en la costa este

Los demócratas también conservaron sus escaños en varios estados de la costa este y otras regiones del país, cuyos centros de votación fueron los primeros en cerrar.

Las proyecciones de Associated Press y CNN les atribuyeron victorias en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois.

Estos resultados estaban dentro de las previsiones de las encuestas, que anticipaban ventajas para los candidatos demócratas en esos estados.La disputa por el control del Senado.

Pese a los resultados favorables, los demócratas necesitan avanzar en otros estados para recuperar la mayoría en el Senado.

La estrategia del partido contempla arrebatar a los republicanos al menos cuatro de los seis escaños que están en disputa en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.